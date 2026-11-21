Theo thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 20/11/2026, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Trần Đăng Khoa (sinh năm 1970) đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay thế ông Trần Bá Dương.

Cùng với việc rời ghế Chủ tịch, ông Trần Bá Dương cũng không còn là người đại diện theo pháp luật của Thaco Agri. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp có hai người đại diện theo pháp luật gồm tân Chủ tịch Trần Đăng Khoa và Tổng giám đốc Trần Bảo Sơn (sinh năm 1973).

Ông Trần Đăng Khoa tiếp quản thêm một doanh nghiệp chủ lực của Thaco

Ông Trần Bá Dương bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Thaco Agri từ cuối năm 2020, thời điểm tập đoàn đẩy mạnh tái cấu trúc và phát triển lĩnh vực nông nghiệp quy mô lớn. Trước đó, Thaco đã tham gia tiếp nhận, tái cấu trúc một số dự án nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai tại Tây Nguyên và Campuchia.

Người kế nhiệm ông Dương là ông Trần Đăng Khoa, doanh nhân có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, được biết đến với vai trò sáng lập Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Ông Khoa từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT đầu tiên tại Đại Quang Minh trước khi chuyển giao chức vụ này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Đến cuối năm 2025, ông trở lại điều hành HĐQT doanh nghiệp bất động sản này.

Với quyết định nhân sự mới nhất, ông Trần Đăng Khoa đồng thời đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT tại Đại Quang Minh và Thaco Agri, hai đơn vị phụ trách các lĩnh vực đầu tư xây dựng và nông nghiệp trong hệ sinh thái Thaco.

Đáng chú ý, thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Thaco Agri vừa nâng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng, từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ đồng.

Theo cơ cấu sở hữu được công bố gần nhất, Thaco nắm giữ 75% vốn tại Thaco Agri, trong khi 25% còn lại thuộc sở hữu của ông Trần Bá Dương và gia đình.

Tiền thân của Thaco Agri là Công ty cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi, thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, doanh nghiệp đổi tên thành Thaco Agri và ông Trần Bá Dương tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT.

Đã rót 42.500 tỷ đồng vào nông nghiệp, đặt mục tiêu xuất khẩu gần 700.000 tấn chuối

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo diễn ra khi Thaco Agri bước vào giai đoạn mở rộng sản xuất và gia tăng quy mô xuất khẩu.

Tại Hội nghị Đối tác chiến lược năm 2027 tổ chức ngày 12/11/2026, Tổng giám đốc Thaco Agri Trần Bảo Sơn cho biết doanh nghiệp đã đầu tư tổng cộng khoảng 42.500 tỷ đồng vào 4 khu liên hợp sản xuất nông nghiệp tại Snuol, Koun Mom (Campuchia), Nam Lào và khu vực Cao Nguyên (Việt Nam).

Tổng diện tích phát triển sản xuất nông nghiệp của doanh nghiệp vào khoảng 95.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia, với lực lượng lao động khoảng 40.000 người.

Trong đó, chuối tiếp tục là sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Theo số liệu doanh nghiệp công bố tại hội nghị, sản lượng chuối xuất khẩu năm 2026 ước đạt 214.400 tấn, tương ứng doanh thu khoảng 242 triệu USD.

Đối với năm 2027, Thaco Agri đã có các đơn hàng xuất khẩu hơn 680.000 tấn chuối, với giá trị ước tính 498 triệu USD. Khối lượng này tương đương khoảng 37.000 container và vượt tổng sản lượng xuất khẩu của ba năm gần nhất cộng lại.

Trung Quốc dự kiến tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, với khoảng 500.000 tấn, tiếp đến là Nhật Bản với 150.000 tấn. Sản lượng còn lại được phân phối đến các thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Để đáp ứng các đơn hàng, doanh nghiệp lên kế hoạch mở rộng diện tích trồng chuối lên khoảng 16.700 ha vào cuối năm 2027, đồng thời tăng quy mô chăn nuôi bò lên 200.000 con.

Thaco Agri cũng đặt mục tiêu sản xuất 550.000 tấn phân bò ủ hoai, phục vụ cải tạo đất và phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi.

Tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Song song với việc phát triển vùng nguyên liệu, Thaco Agri dự kiến giải ngân hơn 5.470 tỷ đồng trong năm 2027 và nâng quy mô nhân sự lên khoảng 55.000 người.

Kế hoạch đầu tư tập trung vào hoàn thiện hạ tầng tại các khu liên hợp, mở rộng hệ thống chế biến và logistics phục vụ xuất khẩu.

Tại Campuchia, doanh nghiệp dự kiến đưa vào vận hành hai cụm công nghiệp và cảng khô, đồng thời triển khai các dự án trồng dứa, mía. Tại Nam Lào, kế hoạch bao gồm phát triển khu công nghiệp và kho ngoại quan.

Ở thị trường trong nước, Thaco Agri tiếp tục xúc tiến các dự án sản xuất lúa, ngũ cốc tại Hưng Yên; phát triển trang trại chăn nuôi heo giống và heo thịt tại Gia Lai, Đắk Lắk; đồng thời xây dựng các hạng mục công nghiệp và logistics tại khu vực Cao Nguyên.

Để hỗ trợ vận chuyển nông sản, Thilogi, doanh nghiệp logistics thuộc hệ sinh thái Thaco, đã đầu tư 4.500 container lạnh, 550 phương tiện vận chuyển và bổ sung hai tàu container có sức chở 1.900 TEU mỗi tàu.

Theo tính toán được ông Trần Bá Dương chia sẻ, doanh thu từ chuối, các loại cây ăn trái khác và chăn nuôi bò của Thaco Agri trong năm 2027 có thể đạt 18.000–20.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% doanh thu toàn tập đoàn theo ước tính này.