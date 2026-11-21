Ông Trần Đăng Khoa giữ ghế Chủ tịch HĐQT ngay sau đợt Thaco Agri tăng vốn lên 21.200 tỷ đồng

Ngày 20/11/2026, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Theo thông tin công bố, ông Trần Bá Dương, người đứng đầu Tập đoàn Trường Hải (Thaco), chính thức thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Thaco Agri. Ông Trần Bá Dương đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Thaco Agri từ giữa năm 2020, thời điểm ông trực tiếp tham gia sâu vào lĩnh vực nông nghiệp sau khi hỗ trợ tái cấu trúc và tiếp nhận các dự án nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia và khu vực Tây Nguyên.

Người kế nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco Agri trong thời gian tới là ông Trần Đăng Khoa, 56 tuổi. Hiện ông Trần Đăng Khoa đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp phụ trách mảng bất động sản trong hệ sinh thái Tập đoàn Trường Hải.

Quyết định kiện toàn nhân sự đứng đầu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thaco Agri hoàn tất nâng vốn điều lệ từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.000 tỷ đồng. Theo công bố gần nhất từ doanh nghiệp, Tập đoàn Trường Hải nắm giữ 75% vốn điều lệ tại Thaco Agri, trong khi 25% cổ phần còn lại thuộc sở hữu của ông Trần Bá Dương và gia đình.

Về quy mô hạ tầng sản xuất, Thaco Agri đang vận hành 4 khu liên hợp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Tính từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp đã đầu tư tổng cộng 42.500 tỷ đồng để cải tạo đất, phát triển các vùng trồng cây ăn trái nhiệt đới và chăn nuôi hữu cơ theo mô hình tích hợp, tuần hoàn trên nền tảng công nghiệp. Bên cạnh các dự án hiện có, công ty cũng lên kế hoạch triển khai các dự án trồng sâm, dược liệu, lúa và chăn nuôi gia cầm tại khu vực miền Bắc và miền Trung.

Chốt đơn xuất khẩu hơn 680.000 tấn chuối cho năm 2027, dự kiến đóng góp 20% doanh thu toàn tập đoàn

Tại hội nghị đối tác chiến lược tổ chức ngày 12/11/2026, ông Trần Bá Dương cho biết trong năm 2026, Thaco Agri xuất khẩu hơn 214.400 tấn chuối và đạt doanh thu 242 triệu USD. Đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực hiện nay của doanh nghiệp với tổng diện tích vùng trồng đạt 9.700 ha, trong đó 6.500 ha đang trong giai đoạn thu hoạch.

Bước sang năm 2027, quy mô tiêu thụ của doanh nghiệp tăng gấp hơn ba lần khi Thaco Agri đã chốt các hợp đồng xuất khẩu hơn 680.000 tấn chuối với tổng giá trị khoảng 498 triệu USD. Sản lượng này tương đương 37.000 container và lớn hơn tổng sản lượng ba năm trước cộng lại. Giá bán bình quân đạt 0,7 USD mỗi kg, tương đương khoảng 18.000 đồng. Trên cơ sở nguồn đơn hàng đã ký kết cùng các mảng sản xuất khác, ông Trần Bá Dương ước tính tổng doanh thu năm 2027 từ chuối, các loại cây ăn trái khác và chăn nuôi bò của Thaco Agri sẽ đạt từ 18.000 đến 20.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20% tổng doanh thu toàn Tập đoàn Trường Hải.

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu cho sản lượng hơn 680.000 tấn chuối năm 2027, Trung Quốc tiếp tục là đối tác tiêu thụ lớn nhất với khối lượng khoảng 500.000 tấn. Xếp thứ hai là thị trường Nhật Bản với sản lượng 150.000 tấn, còn phần sản lượng nhỏ còn lại được cung ứng cho các đối tác tại Hong Kong và Singapore.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, sức mua từ thị trường quốc tế hiện vượt năng lực cung ứng thực tế. Một số nhà phân phối lớn tại khu vực Trung Đông và châu Âu đã đề nghị đặt hàng nhưng Thaco Agri phải từ chối do sản lượng chưa đủ đáp ứng. Để bổ sung nguồn cung cho nhu cầu gia tăng, công ty dự kiến mở rộng tổng diện tích vùng trồng chuối lên 16.700 ha vào cuối năm 2027.