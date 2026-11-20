Thaco hiện nắm giữ 75% vốn tại Thaco Agri, phần còn lại thuộc sở hữu của ông Trần Bá Dương và gia đình. Ảnh: Thaco.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 20/11, CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) vừa cập nhật nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Trần Đăng Khoa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay ông Trần Bá Dương.

Sau thay đổi, Thaco Agri có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Trần Đăng Khoa và ông Trần Bảo Sơn - Tổng giám đốc công ty.

Ông Trần Bá Dương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Thaco Agri từ cuối năm 2020. Đây là giai đoạn doanh nhân này trực tiếp tham gia sâu hơn vào lĩnh vực nông nghiệp, sau khi hỗ trợ tái cấu trúc và tiếp nhận các dự án nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia và Tây Nguyên.

Người kế nhiệm ông Dương là ông Trần Đăng Khoa, 56 tuổi, một doanh nhân hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động sản. Ông Khoa được biết đến với biệt danh "Khoa khàn", là người sáng lập và từng giữ chức Chủ tịch HĐQT đầu tiên của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp phụ trách mảng bất động sản trong hệ sinh thái Thaco.

Năm 2016, ông Khoa chuyển giao chức Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh cho ông Trần Bá Dương. Đến cuối năm 2025, ông trở lại vị trí này, thay ông Dương.

Như vậy, sau thay đổi mới nhất tại Thaco Agri, ông Trần Đăng Khoa hiện đứng đầu HĐQT tại 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaco là Đại Quang Minh và Thaco Agri.

Biến động nhân sự tại Thaco Agri diễn ra sau khi doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ đồng, tương ứng bổ sung thêm 4.000 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố gần nhất, Thaco hiện nắm giữ 75% vốn tại Thaco Agri, phần còn lại thuộc sở hữu của ông Trần Bá Dương và gia đình.

Thaco Agri tiền thân là CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi, thành lập năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu 900 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông ban đầu, CTCP Ôtô Trường Hải (bây giờ là Thaco) nắm 70% vốn, ông Trần Bá Dương sở hữu 19% và ông Đỗ Xuân Diện nắm 11%.

Đến cuối năm 2020, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Nông nghiệp Trường Hải. Ông Trần Bá Dương tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT từ ông Đỗ Xuân Diện.

Hiện Thaco Agri phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng tích hợp và tuần hoàn trên tổng diện tích khoảng 95.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Các hoạt động chính tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghiệp hóa và số hóa trong quản lý sản xuất.

Theo chia sẻ của ông Trần Bá Dương tại hội nghị đối tác chiến lược giữa tháng 11, Thaco Agri đã đầu tư khoảng 42.500 tỷ đồng để cải tạo đất, phát triển các vườn cây ăn trái nhiệt đới và chăn nuôi hữu cơ theo hướng tích hợp.

Chuối hiện là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp. Trong năm 2026, Thaco Agri dự kiến xuất khẩu hơn 214.400 tấn chuối, mang về doanh thu khoảng 242 triệu USD. Diện tích vùng trồng chuối đạt 9.700 ha, trong đó khoảng 6.500 ha đã cho thu hoạch.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã chốt đơn hàng xuất khẩu hơn 680.000 tấn chuối trong năm 2027, tương đương khoảng 37.000 container, với tổng giá trị ước tính 498 triệu USD. Sản lượng này lớn hơn tổng khối lượng xuất khẩu trong 3 năm gần nhất cộng lại.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, với sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn, tiếp đến là Nhật Bản với 150.000 tấn. Phần còn lại được phân phối cho các đối tác tại Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Để đáp ứng nhu cầu, Thaco Agri dự kiến mở rộng diện tích vùng trồng chuối lên 16.700 ha vào cuối năm 2027. Doanh nghiệp đồng thời đặt mục tiêu nâng tổng đàn bò lên 200.000 con và sản xuất 550.000 tấn phân bò ủ hoai phục vụ trồng trọt, cải tạo đất.

Theo ước tính của ông Trần Bá Dương, tổng nguồn thu từ chuối, các loại cây ăn trái khác và chăn nuôi bò của Thaco Agri trong năm 2027 có thể đạt 18.000-20.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 20% doanh thu toàn tập đoàn.