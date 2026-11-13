Ông Trần Bá Dương: Chốt đơn hàng 500.000 tấn chuối sang Trung Quốc, từ chối đối tác Châu Âu vì không đủ hàng

Chia sẻ bên lề hội nghị đối tác chiến lược tối ngày 12/11, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Thaco Trần Bá Dương cho biết Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) đã chốt đủ đơn hàng chuối cho năm sau. Khối lượng xuất khẩu tương đương 37.000 container, lớn hơn tổng sản lượng của 3 năm qua cộng lại.

Trong cơ cấu xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường chính với sản lượng khoảng 500.000 tấn, gấp 4 lần so với năm nay. Ông Dương ước tính với khối lượng này, Thaco Agri sẽ chiếm khoảng 22% thị phần tiêu thụ tại Trung Quốc. Ngoài ra, khoảng 150.000 tấn chuối được xuất sang Nhật Bản, tương ứng 14% thị phần tại thị trường này, còn lại một phần nhỏ được bán cho các đối tác ở Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Đáng chú ý, một số nhà phân phối lớn tại khu vực Trung Đông và châu Âu cũng đặt hàng nhưng ông Dương phải từ chối do sản lượng hiện tại không đủ cung ứng. "Chuối trồng ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Muốn đáp ứng đủ nhu cầu của đối tác, chúng tôi phải sản xuất 800.000 đến 1 triệu tấn", ông Dương chia sẻ.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Thaco.

Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh từ thị trường, Thaco Agri đang liên tục mở rộng diện tích vùng trồng. Doanh nghiệp hiện sở hữu 9.700 ha chuối, trong đó có 6.500 ha đang cho thu hoạch. Theo kế hoạch đến cuối năm sau, tổng diện tích trồng chuối của công ty sẽ nâng lên 16.700 ha, bao gồm 13.200 ha diện tích cho trái.

Theo ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Thaco Agri, các đơn hàng xuất khẩu chuối trong năm sau có tổng giá trị khoảng 498 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng. Với giá bán bình quân đạt 0,7 USD mỗi kg (tương đương 18.000 đồng/kg), sau khi trừ chi phí, công ty thu lãi từ 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg, đạt tỷ suất sinh lời quanh mức 30%.

Lãnh đạo Thaco Agri cho biết biên lợi nhuận của doanh nghiệp cải thiện mạnh trong hai năm trở lại đây nhờ việc mở rộng vùng trồng quy mô lớn, giúp giảm giá thành sản xuất và chi phí vận chuyển.

Chất lượng cũng như sản lượng cây trồng ổn định hơn khi mỗi ha thu hoạch bình quân đạt 65 tấn, trong đó tỷ lệ hàng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu dao động từ 92% đến 95%. Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình nông nghiệp tuần hoàn giúp công ty tận dụng nguồn chuối phế phẩm làm thức ăn chăn nuôi bò, qua đó giảm thiểu lãng phí.

Về bức tranh tài chính, kết thúc năm 2025, Thaco Agri ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 64,6 tỷ đồng, tăng khoảng 6 lần so với năm trước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đủ bù đắp các khoản thua lỗ từ những năm trước đó, khiến lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2025 còn ở mức hơn 1.251 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Thaco Agri đạt hơn 85.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu vượt mức 17.000 tỷ đồng, tăng gần 2.900 tỷ đồng so với cuối năm trước, chủ yếu nhờ doanh nghiệp tăng vốn điều lệ thêm 2.200 tỷ đồng cùng khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng hơn 600 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả tăng gần 15.000 tỷ đồng, lên mức hơn 68.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng chiếm 14.292 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu ở mức hơn 1.228 tỷ đồng, còn các khoản nợ phải trả khác chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị hơn 52.500 tỷ đồng.

Trước đó, trong thông điệp đầu năm, ông Trần Bá Dương từng định hướng Thaco Agri nâng tổng diện tích trồng chuối lên 15.800 ha trong năm 2026, đồng thời phát triển 8.200 ha cây ăn trái gồm sầu riêng, xoài và bưởi, cũng như nâng quy mô đàn bò lên hơn 200.000 con.

Song song với việc mở rộng vùng trồng và chăn nuôi, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng, đưa vào hoạt động các nhà máy sản xuất vật tư nông nghiệp, chế biến và hoàn thiện hệ thống logistics với quy mô nhân sự dự kiến duy trì ở mức khoảng 51.000 người.