Ông Tống Phước Trường giữ chức Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy An Giang

Tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1478-QĐ/TU, ngày 03/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng (bên trái) trao Quyết định cho ông Tống Phước Trường

Ông Tống Phước Trường sinh năm 1977, quê xã Đông Hòa, tỉnh An Giang; trình độ Thạc sĩ Triết học, Cao cấp lý luận chính trị, ngạch Chuyên viên cao cấp.

Ông Trường từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phú Quốc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tống Phước Trường trên cương vị mới cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc; tăng cường phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, sở, ngành và cấp ủy địa phương cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tống Phước Trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy giao trọng trách.

Đồng thời khẳng định nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn; cam kết tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.