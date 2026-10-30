'Ông Tơ bà Nguyệt' của nàng TikToker và chàng bán sách

Thanh Ngọc (sinh năm 1997, hiện sống ở TP.HCM) cẩn thận gói ghém cuốn sách Khu vườn bí mật rồi lái xe vào màn mưa. Mắt kính anh mờ hơi nước, đôi tay đã tê cóng đến mức không còn cảm nhận được cái lạnh cắt da. Dẫu vậy, lòng anh vẫn không khỏi vui sướng khi nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Lan Hương (sinh năm 1999) lúc nhận được cuốn sách.

“Anh biết tôi thích màu hồng, thích hoa, thích những thứ lấp lánh và cả câu chuyện trong Khu vườn bí mật. Khi cuốn sách vừa phát hành, anh đã chạy 20 km từ quận 3 (cũ) xuống Bình Dương (cũ) chỉ vì muốn tôi là người đầu tiên mở nó ra”, Hương kể với Tri Thức - Znews.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ngọc đứng trước cửa nhà trong chiếc áo mưa lấm lem ướt, trên tay là cuốn sách Khu vườn bí mật khô ráo, Hương nghĩ có lẽ trên đời, cô không thể tìm được một người thứ hai thương mình đến vậy.

Mua sách tặng người thương dưới danh nghĩa công ty

Tháng 5/2023, Lan Hương được giao phụ trách dự án xây kênh TikTok cho một thương hiệu. Vì chưa có kinh nghiệm, cô quyết định tự lập kênh TikTok chia sẻ về sách để có thể thực hành và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Sau 5 ngày, video review Truyện cổ Grimm của Hương lên xu hướng. Nhờ video này, cô nhận được lời mời hợp tác từ Thanh Ngọc (quản lý mảng thương mại điện tử & marketing của một công ty sách). Thời gian đầu, cả hai chủ yếu trao đổi công việc qua TikTok.

Nhờ lập kênh TikTok review sách, Lan Hương có cơ hội quen biết Thanh Ngọc. Ảnh: NVCC.

5 tháng sau, Hương nghỉ việc ở công ty cũ. Khi thấy công ty của Ngọc đăng tin tuyển dụng, cô ứng tuyển và đi phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau ngoài đời. Sau lần gặp mặt đó, dường như Ngọc đã rung động với Hương và thường chia sẻ những cuốn sách hay.

“Đều đặn mỗi tháng, Ngọc lấy danh nghĩa của công ty để gửi sách cho tôi. Sau này, tôi mới biết tất cả đều là anh tự mua tặng tôi để tìm cách bắt chuyện. Tuy nhiên, thời điểm đó, tôi vẫn luôn duy trì mối quan hệ ở mức xã giao và không nhắn tin nhiều với anh”, Hương nói.

Sau gần một năm kể từ khi Ngọc mời Hương làm cộng tác viên cho công ty sách, anh gửi tặng cô phiên bản phổ thông của cuốn Truyện cổ Grimm với lời nhắn: “Đây là quà công ty tri ân tròn một năm biết đến kênh TikTok @motitsach”. Món quà này đã “ghi điểm” trong lòng Hương. Từ đó, cô mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Ngọc.

Những cuốn sách là “ông Tơ bà Nguyệt” của đôi bạn trẻ. Ảnh: NVCC.

Vào một ngày đầu tháng 9/2024, cả hai hẹn hò lần đầu tiên. Vì biết người thương thích họa sĩ Vincent Van Gogh, Ngọc đã mua cuốn Living with Van Gogh (Tạm dịch: Sống cùng Van Gogh) để tặng Hương.

“Ngồi bên Ngọc, tôi thấy rất thoải mái. Hóa ra điều tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay không phải là cảm xúc mãnh liệt hay phút giây rung động dữ dội mà là cảm giác bình yên khi được ở cạnh một người và nâng niu trên tay cuốn sách mình yêu”, Hương chia sẻ.

Đi 20 km để tặng sách cho người yêu

Sau buổi hẹn đầu tiên, Ngọc tỏ tình với Hương và sang nhà cô ra mắt bố mẹ, xin phép cho anh được tìm hiểu hiểu cô. Từ ngày hẹn hò, Ngọc không ngại đường xa, đi 20 km từ Hóc Môn (cũ) đến Bình Dương (cũ) đón bạn gái rồi đi thêm 17 km để đưa cô đến công ty. Sự chân thành của Ngọc khiến Hương biết mình đã gặp đúng người đồng hành.

Qua những mẩu chuyện vụn vặt thường ngày, Ngọc sẽ ghi nhớ những cuốn sách Hương muốn đọc để tìm mua cho cô, thường là truyện cổ tích và các tác phẩm văn học kinh điển. Điều làm cô cảm động nhất là anh luôn giữ thói quen tự tay mang sách đến tặng cô.

Thanh Ngọc luôn tự tay mang sách tặng người yêu trong suốt 2 năm hẹn hò. Ảnh: NVCC.

Có một lần, trời đã tối và mưa to, Ngọc vẫn chạy từ quận 3 (cũ) đến Bình Dương (cũ) để đưa Hương cuốn sách vừa phát hành. Anh biết cô thích màu hồng, thích hoa, thích những thứ lấp lánh và cả câu chuyện trong cuốn sách nên anh muốn cô là người đầu tiên được mở nó ra.

Với hai bạn, sách là ánh đèn soi lối giúp họ gặp nhau, là sợi dây kết nối hai tâm hồn tưởng chừng đã chai sạn vì cuộc sống. Niềm vui của cả hai là dành nhiều giờ liền để bàn luận về những câu chuyện trong sách. Khác biệt về gu đọc sách cũng giúp cả hai có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về đối phương.

“Tôi thường rất hạn chế chia sẻ với người khác. Thế nên, Hương sẽ chủ động tìm chủ đề từ sách và lắng nghe những điều tôi nói. Trước khi đồng hành với Hương, cuộc đời tôi chỉ đơn giản là trắng và đen. Tôi đã sống như một quyển sách có bố cục rõ ràng với rất nhiều quy tắc mà tôi tự đặt ra cho bản thân. Hương không cố để phá vỡ bất kỳ quy tắc nào cả mà chỉ đang cố gắng tô thêm sắc màu vào từng ô trắng và đen ấy”, Ngọc chia sẻ.

Cặp đôi dự định “góp vốn” để xây dựng một thư viện nho nhỏ. Ảnh: NVCC.

Trải qua hai năm bên nhau, sự quan tâm và chăm sóc Ngọc dành cho Hương vẫn như ngày đầu. Tuần trước, Ngọc lấy hết can đảm, ngỏ lời cầu hôn Hương vào đúng ngày sinh nhật của cô. Hương đồng ý.

Họ dự định sau khi về chung một nhà, cả hai cùng “góp vốn” để xây dựng một thư viện nho nhỏ cho con cháu. Tại đây, những cuốn sách Thanh Ngọc dành tặng người yêu, tặng vợ sẽ luôn được trân trọng, yêu thương.

Và như thế, sách đã trở thành “ông Tơ bà Nguyệt” của Thanh Ngọc và Lan Hương.