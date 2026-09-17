Ông Thomas Nguyen: Việt Nam có thể hút 10 tỷ USD vốn chủ động

Ông Thomas Nguyen, lãnh đạo phụ trách Investment Banking, Institutional Sales & Trading tại Chứng khoán SSI.

Từ quy mô các quỹ liên quan, SSI tính toán lượng vốn ETF mới có thể phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam vào khoảng 2,21 tỷ USD trong 12 tháng.

Theo lộ trình được SSI đưa ra, dòng vốn này sẽ không được giải ngân cùng một thời điểm mà được phân bổ thành 4 đợt trong vòng 12 tháng. Trong đó, đợt đầu tiên vào tháng 9/2026 chiếm 10%, tương đương khoảng 221 triệu USD. Đến tháng 3/2027, tỷ lệ phân bổ lũy kế theo đợt tiếp theo là 20%, tương đương 442 triệu USD; tháng 6/2027 là 35%, tương đương 773 triệu USD; và tháng 9/2027 là 35%, tương đương thêm 773 triệu USD.

Phần lớn dòng vốn được SSI tính toán đến từ các quỹ Vanguard mô phỏng các chỉ số của FTSE.

Cụ thể, Vanguard Total International Stock ETF, với tổng tài sản ròng 646,2 tỷ USD tính đến ngày 31/7/2026, được dự kiến dành tỷ trọng 0,13% cho Việt Nam, tương đương khoảng 835 triệu USD.

Vanguard Ins. Total International Stock Market Index Trust II, có tổng tài sản 328,9 tỷ USD, cũng được dự kiến phân bổ 0,13% cho Việt Nam, tương đương 425 triệu USD.

Đối với Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, tổng tài sản đạt 162,3 tỷ USD và tỷ trọng Việt Nam dự kiến ở mức 0,49%, tương đương khoảng 795 triệu USD.

Các quỹ còn lại gồm Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund, Vanguard Total World Stock ETF và Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, với lượng vốn dự kiến phân bổ lần lượt khoảng 80 triệu USD, 48 triệu USD và 26 triệu USD. Tổng cộng, lượng vốn mà các quỹ trong bảng có thể phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam đạt khoảng 2,21 tỷ USD.

Đặc biệt, cá nhân ông Thomas Nguyen cho rằng con số dự phóng 2,21 tỷ USD có thể quá thận trọng, đây mới chỉ là phần vốn thụ động.

Theo lãnh đạo SSI, kinh nghiệm trên các thị trường quốc tế cho thấy rằng quy mô dòng vốn chủ động có thể lớn hơn đáng kể so với dòng vốn thụ động. Dù phép tính có thể đưa ra con số cao hơn, ông Thomas Nguyen lựa chọn một kịch bản thận trọng hơn là khoảng 10 tỷ USD có thể chảy vào thị trường Việt Nam trong 12 tháng tới, thậm chí chỉ riêng quỹ Vanguard có thể rót 3 tỷ USD.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất theo tính toán của SSI là sự tập trung lớn của dòng vốn dự kiến vào một số cổ phiếu. SSI ước tính VIC có thể nhận khoảng 690 triệu USD dòng vốn mới, tương đương 1,1% vốn hóa thị trường. Đáng chú ý, VIC có thể chiếm khoảng 32% tổng lượng vốn dự kiến. Đứng sau là VHM có thể nhận khoảng 247 triệu USD, tương đương 1% vốn hóa.

HPG có dòng vốn dự kiến khoảng 142 triệu USD, tương đương 2,1% vốn hóa và 7,2 ngày giao dịch. VPB được dự kiến nhận khoảng 97 triệu USD, tương đương 1,2% vốn hóa và 7 ngày giao dịch. FPT có dòng vốn dự kiến khoảng 96 triệu USD, tương đương 2,1% vốn hóa và 5,6 ngày giao dịch.

Các cổ phiếu khác trong nhóm được dự kiến nhận dòng vốn đáng kể gồm MSN 82 triệu USD, VCB 79 triệu USD, VNM 77 triệu USD, SSI 69 triệu USD, STB 67 triệu USD và HDB 58 triệu USD.

SSI đặt mức độ tập trung của VN-Index trong tương quan với các thị trường khác. Tính đến ngày 31/7/2026, cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu lớn nhất chiếm 52% chỉ số KOSPI của Hàn Quốc, 42% chỉ số TWSE của Đài Loan, 41% Nikkei 225 của Nhật Bản, 34% S&P 500 của Mỹ, 21% PCOMP của Philippines, 20% SET của Thái Lan và 19% VN-Index của Việt Nam.

Riêng tại Mỹ, nhóm “Magnificent 7” có tổng vốn hóa 23,6 nghìn tỷ USD, tương đương 34% S&P 500. Tại Nhật Bản, 5 cổ phiếu lớn nhất có tổng vốn hóa khoảng 833 nghìn tỷ USD, chiếm 41% Nikkei 225.

Tại Việt Nam, VIC chiếm 19% VN-Index. SSI cho rằng việc mức độ tập trung gia tăng là hiện tượng bình thường khi các thị trường phát triển hơn. Với Việt Nam, sự gia tăng tỷ trọng của VIC trên VN-Index được thúc đẩy bởi triển vọng dòng vốn ETF của thị trường mới nổi và sự hỗ trợ từ Nghị quyết 68.

"Nếu VIC chiếm 19% chỉ số thì 19% số tiền sẽ đi vào đó. Không quan trọng bạn có đi xe điện VinFast hay bạn nghĩ doanh nghiệp tốt hay xấu, dòng tiền vẫn sẽ vào", ông Thomas lấy ví dụ.

Báo cáo thực hiện bởi lãnh đạo SSI cũng cho thấy sự gia tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức và dòng vốn ngoại trên thị trường Việt Nam.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tổng hoạt động giao dịch đã tăng liên tục từ 7,4% năm 2021 lên 7,9% năm 2022, 8,1% năm 2023, 10% năm 2024, 11,5% năm 2025 và 13,2% trong 7 tháng đầu năm 2026.

Theo số liệu được trình bày, tỷ trọng giao dịch tổ chức tại Việt Nam là 13%, trong khi Trung Quốc là 20%, Hàn Quốc 42%, Thái Lan 66%, Nhật Bản 75%, Mỹ 80%, Hồng Kông 85% và Anh 89%. Điều này cho thấy quá trình gia tăng vai trò của dòng vốn tổ chức tại Việt Nam vẫn còn dư địa đáng kể.

SSI cho biết 30% hoạt động kinh doanh của SSI đến từ khách hàng tổ chức. Trong năm nay, SSI đã mở thêm 185 tài khoản tổ chức mới, tăng 65% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ trọng giao dịch tổ chức tại Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều thị trường phát triển.