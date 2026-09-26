Ông Tập nói quan hệ Mỹ - Trung 'tươi sáng', hẹn gặp ông Trump 2 lần năm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng hai phu nhân, bà Melania Trump và bà Bành Lệ Viên, tại Cục Lưu trữ Quốc gia ở Washington ngày 25/9. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 25/9, trở lại Nhà Trắng cùng phu nhân Bành Lệ Viên, dùng trà với Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trước khi tới Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ trong ngày cuối chuyến thăm cấp nhà nước.

Đoàn xe chở ông Tập và phu nhân tiến vào Nhà Trắng sáng 25/9. Vợ chồng Tổng thống Trump bước ra khu vực cổng phía Nam để đón hai vị khách Trung Quốc. Bà Bành Lệ Viên nói “chào buổi sáng” bằng tiếng Anh với bà Melania Trump.

Hai cặp vợ chồng dừng lại chụp ảnh trước bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng rồi cùng bước vào bên trong để dùng trà tại Phòng Đỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng ngày 25/9. Ảnh: Reuters.

Tiệc trà tại Phòng Đỏ

Sau nghi thức đón tiếp, hai cặp vợ chồng dùng trà tại Phòng Đỏ, một trong những không gian tiếp khách có lịch sử lâu đời của Nhà Trắng.

Ông Trump và ông Tập ngồi trên hai ghế bành đối diện nhau, trong khi bà Melania và bà Bành ngồi chung trên sofa. Trên bàn là bộ trà gồm những tách và đĩa nhỏ, cùng một giá bạc hai tầng đặt các loại bánh ngọt.

Thực đơn có petit four, madeleine, scone cùng sandwich cá hồi và dưa chuột, những món thường xuất hiện trong tiệc trà kiểu phương Tây. Dù ngày 25/9 trùng với Tết Trung thu, bánh trung thu không xuất hiện trong buổi trà. Thay vào đó, vợ chồng ông Trump tặng ông Tập và bà Bành một album ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Phòng Đỏ nằm ở tầng một Nhà Trắng và được sử dụng làm phòng khách từ đầu thế kỷ XIX. Không gian này thường được dùng để các tổng thống và đệ nhất phu nhân tiếp đón khách.

Phòng từng được gọi là “Phòng Âm nhạc”, nơi tổ chức nhiều buổi biểu diễn trong lịch sử Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt từng tổ chức những cuộc họp báo đầu tiên dành cho một đệ nhất phu nhân tại đây, với khách mời là các nữ phóng viên.

Năm 1962, bà Jacqueline Kennedy cho trang trí lại căn phòng. Tổng thống Abraham Lincoln và phu nhân Mary Todd Lincoln từng sử dụng nơi này làm phòng khách riêng của gia đình.

Tiệc trà đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Phòng Đỏ ngày 25/9. Ảnh: Reuters.

"Tương lai tươi sáng"

Trước cuộc gặp, ông Trump cho biết nông dân Mỹ “sẽ rất vui” với kết quả các cuộc trao đổi giữa ông và ông Tập, song không công bố chi tiết những vấn đề hai bên đã thảo luận.

“Tôi nghĩ nông dân của chúng ta sẽ rất vui”, ông Trump nói. “Rất nhiều điều tích cực đã diễn ra. Nước Mỹ vui về chuyến thăm này và tôi chắc rằng Trung Quốc cũng rất vui”.

Tổng thống Mỹ cho rằng hai bên “đã đạt được những bước tiến lớn”, đồng thời nhấn mạnh những kết quả tích cực đối với cả Mỹ và Trung Quốc song không công bố kết quả cụ thể.

Nhà Trắng cũng giữ kín chi tiết cuộc đàm phán song phương. Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những nội dung quan trọng của chương trình nghị sự, trong bối cảnh hai nước đang cạnh tranh gay gắt để giành vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Sau đó, Tổng thống Mỹ đưa ông Tập và phu nhân vào bên trong Nhà Trắng. Ông Tập nghe thấy nói bằng tiếng Trung “yangguang mingmei”, có nghĩa là “một ngày nắng đẹp”.

Trước đó, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin ông Tập nói với ông Trump trong buổi trà tại Nhà Trắng rằng tương lai của quan hệ Trung Quốc - Mỹ rất “tươi sáng”.

“Con đường dẫn đến tương lai tươi sáng này thường quanh co, và sẽ luôn có nhiều khó khăn và thách thức”, ông Tập nói. “Tôi sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump, với lòng dũng cảm và trách nhiệm để chịu trách nhiệm trước lịch sử, cùng nhau viết nên một chương quan trọng trong lịch sử quan hệ Trung Quốc - Mỹ”.

Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau 2 lần tiếp theo trong năm nay

Bên cạnh những nghi thức tại Nhà Trắng, ông Tập và ông Trump cũng phát đi thông điệp về việc duy trì tiếp xúc giữa hai nước thời gian tới.

Ông Tập xác nhận hai nhà lãnh đạo sẽ có thêm hai cuộc gặp trong năm nay. Một cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Thâm Quyến tháng 11, sau đó là Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Miami tháng 12.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng mời ông Trump trở lại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ tới và hai người “sẽ nói chuyện rất nhiều”.

Chủ tịch Tập đồng thời nhắc lại thông điệp của Tổng thống Trump và Nhà Trắng về việc Mỹ và Trung Quốc hướng tới xây dựng quan hệ ổn định mang tính chiến lược và xây dựng.

Theo ông Tập, mục tiêu này cần được theo đuổi “trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân ngồi uống trà trong Phòng Đỏ. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cảm ơn vợ chồng Tổng thống Trump về công tác đón tiếp, cho rằng chuyến thăm được chuẩn bị ở “mức hoàn hảo nhất”, với sự chăm chút trong từng chi tiết.

Dấu ấn của hai đệ nhất phu nhân

Trang phục của hai đệ nhất phu nhân cũng thu hút sự chú ý trong ngày cuối chuyến thăm. Bà Bành Lệ Viên mặc váy midi màu tím, với cổ áo lấy cảm hứng từ Hán phục và tay áo dài ôm sát.

Bà Melania Trump chọn bộ pantsuit xanh navy đậm mang cảm hứng quân phục, gồm áo khoác, đai eo bản rộng và quần may đo đồng màu.

Phu nhân Bành Lệ Viên và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Phòng Đỏ. Ảnh: Reuters.

Sau tiệc trà tại Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên cùng Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump, ngày 25/9, tới Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi lưu giữ những văn kiện quan trọng gắn với sự ra đời và phát triển của nước Mỹ. Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của ông Tập tới Mỹ.

Theo Nhà Trắng, hai lãnh đạo và phu nhân xem Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền Mỹ, cùng một số tư liệu về lịch sử quan hệ Mỹ - Trung. Ông Bradford Wilson, người đứng đầu Cục Lưu trữ Quốc gia sau khi được Thượng viện phê chuẩn hồi tháng 8, trực tiếp dẫn đoàn tham quan.

Tại đây, ông Trump và ông Tập cùng quan sát văn kiện quy định cách nước Mỹ được tổ chức và vận hành. Trong cuộc trò chuyện, ông Tập nghe về Hiến pháp thể hiện “tinh thần Mỹ” trong 250 năm qua. Ông Trump sau đó đề cập sự khác biệt về chiều dài lịch sử giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đến thăm Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cuộc trò chuyện ngắn đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng chú ý cuối chuyến thăm, khi hai nhà lãnh đạo đứng trước những văn kiện đại diện cho lịch sử và bản sắc của nước Mỹ.

Nghi thức chia tay khép lại chuyến thăm sau khi tham quan Cục Lưu trữ Quốc gia, hai cặp vợ chồng dành ít phút trò chuyện trên bậc thềm trước khi chia tay.

Vợ chồng ông Tập sau đó lên đường tới Căn cứ Liên hợp Andrews để chuẩn bị rời Mỹ, khép lại chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày.

Ông Tập Cận Bình và bà Bành vẫy tay chào khi lên máy bay tại Căn cứ không quân liên hợp Andrews để trở về Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Sau khi ông Tập và bà Bành rời Mỹ, Đại sứ Trung Quốc tại Washington, ông Tạ Phong, đã đăng tải trên mạng xã hội rằng “một cột mốc mới đã đạt được, và một chương mới trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ đã bắt đầu”.