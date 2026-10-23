Ông Tập Cận Bình yêu cầu khẩn trương cứu nạn sau động đất 7 độ ở Tây Tạng

Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình chỉ đạo tập trung tìm kiếm người mất tích, khẩn trương cứu chữa người bị thương nhằm hạn chế tối đa thương vong.

Ông cũng đồng thời yêu cầu bố trí nơi ở cho người dân bị ảnh hưởng, sớm sửa chữa các công trình hạ tầng hư hỏng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Người dân sơ tán khỏi một tòa nhà khi động đất xảy ra tại thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 22-10. Ảnh: Mạng xã hội/Reuters

Do vùng thiên tai nằm ở độ cao lớn, thời tiết giá lạnh, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh việc theo dõi sát diễn biến địa chấn và thời tiết, tổ chức cứu hộ phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời đề phòng các thảm họa khác phát sinh.

Vật tư cứu trợ cần được điều chuyển khẩn trương tới những nơi bị ảnh hưởng.

Trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 33 phút ngày 22-10, giờ địa phương, tại huyện Ba Thanh (Baqen), thành phố Na Khúc (Nagqu), Khu tự trị Tây Tạng.

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, chấn tiêu nằm ở độ sâu 10 km. Khu vực quanh tâm chấn có địa hình cao, dân cư thưa thớt.

Trong số 76 người bị thương có 11 trường hợp bị thương nặng. Tổng cộng 339 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại. Hơn 12.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường yêu cầu nhanh chóng xác minh thiệt hại, tổ chức cứu hộ, điều trị người bị thương và bố trí chỗ ở cho người dân.

Ông cũng chỉ đạo các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp và động đất phối hợp tăng cường giám sát, dự báo, chủ động phòng ngừa rủi ro do dư chấn.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã cử đoàn công tác tới hiện trường hướng dẫn hoạt động cứu trợ.

Chính quyền địa phương cảnh báo những ngôi nhà bị nứt hoặc nghiêng có thể đổ sập khi xuất hiện dư chấn.

Hệ thống điện và thông tin liên lạc đang từng bước được khôi phục, trong khi công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân tiếp tục được triển khai.