Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trực tiếp ra sân bay đón một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013. Động thái này nhằm đáp lại cử chỉ tương tự của Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ của nhà lãnh đạo Trung Quốc hồi tháng 9.

Chủ tịch Tập Cận Bình đứng chờ dưới chân cầu thang chuyên cơ Không Lực Một để chào đón Tổng thống Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo bắt tay và trò chuyện ngắn trước khi di chuyển về phía đoàn xe hộ tống.

AP mô tả khoảnh khắc chào hỏi giữa hai nhà lãnh đạo là “cái bắt tay chuyển thành cái ôm”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón ông Donald Trump tại sân bay chiều 18/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lễ đón Tổng thống Donald Trump tại sân bay diễn ra với nhiều nghi thức trang trọng. Đội danh dự thực hiện nghi thức chào súng; các em thiếu nhi tặng hoa nhà lãnh đạo Mỹ; đội quân nhạc cử quốc ca hai nước và các máy bay chiến đấu bay qua chào mừng.

Tham dự lễ đón còn có Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh.

Các máy bay chiến đấu chào mừng ông Donald Trump tới Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Donald Trump tại sân bay, Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại rằng trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9 năm nay, Tổng thống Trump và Phu nhân đã đích thân ra sân bay đón ông và tổ chức lễ đón long trọng.

“Trung Quốc là đất nước coi trọng lễ nghi và có truyền thống đáp lễ”, Tân Hoa xã trích lời Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ mong muốn trao đổi sâu rộng với người đồng cấp Mỹ về những vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và hợp tác châu Á - Thái Bình Dương, qua đó thúc đẩy mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình đã đích thân ra sân bay đón ông. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình đều diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thành công và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến

Đây là lần thứ ba Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp mặt trực tiếp trong năm 2026, sau cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng 5 và tại Washington hồi tháng 9.

Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5 của Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình không trực tiếp ra sân bay đón nhà lãnh đạo Mỹ. Người đón ông Trump tại sân bay khi đó là Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính.

Đến ngày 23/9, khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài ba ngày, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã trực tiếp ra Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, đón nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Theo Reuters, việc ông Trump trực tiếp đón ông Tập Cận Bình tại Căn cứ Liên hợp Andrews đánh dấu lần đầu tiên trong 11 năm một tổng thống Mỹ ra đón một nhà lãnh đạo nước ngoài tại căn cứ quân sự này. Trước đó, vào năm 2015, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama từng tới đây đón Giáo hoàng Francis.

Hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga

Chuyến công du Trung Quốc lần này của Tổng thống Donald Trump diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC 2026, được tổ chức tại thành phố Thâm Quyến từ ngày 18 đến 19/11 với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”.

Bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ APEC, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19/11.

Tại cuộc họp báo ngày 18/11, khi được hỏi về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết nguyên thủ ba nước sẽ “trao đổi sâu rộng về các vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình thế giới”.