Ông Trump bước xuống chuyên cơ Air Force One trong tiếng nhạc của ban quân nhạc và sự chào đón của đông đảo quan chức, thanh niên Trung Quốc. Tổng thống Mỹ vẫy chào, sau đó đến bắt tay ông Tập Cận Bình đang chờ dưới chân cầu thang máy bay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 18/11 tại sân bay ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Màn đón tiếp tại Thâm Quyến được đánh giá là có quy mô và mức độ trang trọng tương tự nghi thức mà ông Trump dành cho ông Tập trong chuyến thăm Washington hồi tháng 9. Khi đó, Chủ tịch Trung Quốc được chào đón bằng màn trình diễn của máy bay ném bom B-1B cùng các tiêm kích F-22 và F-16 của Mỹ.

Tại Thâm Quyến, một màn trình diễn máy bay quân sự cũng xuất hiện trên bầu trời sân bay dù chưa rõ chủng loại máy bay tham gia. Đáng chú ý, một đoàn xe hộ tống quy mô lớn đã được bố trí để đưa Tổng thống Mỹ về nơi lưu trú.

Chuyến thăm Thâm Quyến đánh dấu lần thứ hai ông Trump đến Trung Quốc trong năm 2026, sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5. Trong chuyến thăm trước, hai bên nhất trí xây dựng quan hệ Trung Quốc - Mỹ theo hướng ổn định và mang tính xây dựng chiến lược.

Theo kế hoạch, bên lề hội nghị APEC 2026, ông Trump sẽ có cuộc gặp trực tiếp lần thứ ba trong năm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tiếp đó, lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga dự kiến tham gia cuộc gặp ba bên với sự góp mặt của Tổng thống Vladimir Putin.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột liên quan đến Iran và các nỗ lực đàm phán hòa bình tại Ukraine. Đây được dự báo là những vấn đề có thể được đề cập tại hội nghị APEC kéo dài hai ngày.