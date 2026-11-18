Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC 2026 được tổ chức trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC Trung Quốc 2026 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc vào thứ Tư, ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18/11 kêu gọi các nền kinh tế ủng hộ thương mại và đầu tư tự do, rộng mở, đồng thời cảnh báo về những rào cản đang cản trở hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington vừa siết kiểm soát khả năng tiếp cận chip AI tiên tiến của Trung Quốc, khiến thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nước đứng trước thêm sức ép.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh các CEO thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, ông Tập nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, lấy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm trung tâm.

“Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với WTO giữ vai trò cốt lõi; ủng hộ thương mại và đầu tư tự do, rộng mở; duy trì sự ổn định và vận hành thông suốt của các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Tập nói trước đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp.

Trước đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt ra một loạt câu hỏi mang tính gợi mở về cách khu vực châu Á - Thái Bình Dương nên ứng phó với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Thông điệp của ông Tập được đưa ra chỉ ít lâu sau khi Washington công bố các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn Trung Quốc tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến từ những doanh nghiệp như Nvidia. Động thái này có nguy cơ khiến thỏa thuận đình chiến thương mại vốn đã mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thêm phức tạp. Bắc Kinh tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.

Phương Tây nêu vấn đề thặng dư thương mại khổng lồ

Trong nhiều năm, các đối tác thương mại phương Tây liên tục chỉ trích Trung Quốc duy trì mức thặng dư thương mại hằng năm vượt 1.000 tỷ USD. Theo những nước này, các chính sách hỗ trợ ngành sản xuất của Bắc Kinh đang tạo lợi thế cho doanh nghiệp xuất khẩu, trong khi người tiêu dùng trong nước phải gánh chịu những tác động bất cân xứng.

Trung Quốc bảo vệ mô hình tăng trưởng của mình, cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với một nền kinh tế vẫn đang trong quá trình thu hẹp khoảng cách với những quốc gia giàu có nhất thế giới.

Tuy nhiên, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số đối tác khác ngày càng lo ngại vị thế thống trị của Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng toàn cầu có thể trở thành công cụ tạo đòn bẩy địa chính trị cho Bắc Kinh. Họ cũng cảnh báo các chính sách công nghiệp của Trung Quốc có nguy cơ gây tổn hại đến ngành sản xuất và việc làm tại những nền kinh tế khác.

Ông Tập đưa ra thông điệp trên tại hội nghị CEO APEC ở Thâm Quyến, trước khi lãnh đạo các nền kinh tế thành viên tham dự cuộc họp cấp cao vào tối cùng ngày.

Ông Trump, ông Tập và ông Putin chuẩn bị cuộc gặp quan trọng

Hội nghị APEC năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng có mặt tại Trung Quốc, chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Ông Putin đã hạ cánh xuống Trung Quốc trong đêm, sau khi Ukraine phá hủy cây cầu đường bộ Kerch – tuyến giao thông huyết mạch nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga. Đây là đòn giáng đáng kể đối với chiến dịch quân sự mà Moscow đã tiến hành suốt bốn năm qua.

Trong khi đó, ông Trump dự kiến đến Trung Quốc vào cuối ngày 18/11, sau khi kết thúc các cuộc gặp với lãnh đạo Đông Nam Á và một số đối tác khu vực khác tại Manila, Philippines.

Ba nhà lãnh đạo dự kiến tiến hành các cuộc thảo luận quan trọng vào ngày 19/11. Xung đột tại Iran và Ukraine được cho là những nội dung trọng tâm, bên cạnh hàng loạt vấn đề nhạy cảm khác như thương mại, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân.

Trong bối cảnh Washington tiếp tục siết kiểm soát công nghệ đối với Bắc Kinh, lời kêu gọi thương mại tự do và chuỗi cung ứng thông suốt của ông Tập được xem là thông điệp đáng chú ý trước cuộc tiếp xúc cấp cao với ông Trump. Những bất đồng về thương mại và công nghệ nhiều khả năng sẽ tiếp tục là phép thử đối với quan hệ Mỹ - Trung tại hội nghị lần này.

Theo Reuters, AFP