Trong cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục nâng tầm tin cậy chiến lược, cùng xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, kết nối sâu hơn, theo TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị dành ưu tiên cao cho kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là tập trung triển khai quyết liệt các dự án đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc; đẩy mạnh hợp tác hạ tầng năng lượng chiến lược, đặc biệt là liên kết điện. Hai bên cũng cần tiếp tục tạo chuyển biến thực chất về hợp tác đào tạo nhân lực, trong đó, đề nghị Trung Quốc tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là về khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược.

Hai bên cần tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh - ngoại giao, góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Ông Tập Cận Bình nhất trí hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chiến lược ở cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị đất nước; phát huy tốt vai trò của các cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể; khẳng định ủng hộ hợp tác kết nối giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau và khu vực Tây Nam của Trung Quốc; chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là đường sắt, đường bộ cao tốc, đường thuỷ, liên kết điện; khuyến khích đầu tư và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Ông Tập Cận Bình hoan nghênh các sản phẩm chất lượng của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn; đồng thời ủng hộ các doanh nghiệp có uy tín của Trung Quốc tham gia vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ Việt Nam tăng cường xây dựng năng lực về trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là trong ứng dụng sản xuất và nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác về kinh tế xanh, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, triển khai tốt chương trình Hành trình đỏ và sẵn sàng khuyến khích thanh niên Trung Quốc sang thăm các di tích đỏ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, phối hợp triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026 - 2027 để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, tăng cường tuyên truyền hữu nghị về quan hệ hai Đảng, hai nước, đẩy mạnh hợp tác địa phương; tăng cường điều phối, phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN - Trung Quốc, Mekong - Lan Thương.

Hai bên cũng trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hoà bình, ổn định tại khu vực trên tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế.

Đỗ Kiều (tổng hợp)