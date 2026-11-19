Ngày 19/11, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định thế giới đang trải qua những biến động lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ, trong khi những đổi mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và công nghiệp diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Trước những cơ hội và thách thức mới, ông Tập Cận Bình cho rằng các nền kinh tế APEC cần thích ứng với tình hình mới, mở ra những triển vọng hợp tác mới, hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết và tương trợ, cởi mở và hội nhập, đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm.

“Các thành viên APEC giống như những hành khách trên cùng một con tàu. Để vượt qua những con sóng của Thái Bình Dương, chúng ta phải đoàn kết một lòng và hỗ trợ lẫn nhau,” Tân Hoa xã dẫn phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình cũng khẳng định hợp tác cởi mở là con đường dẫn tới sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi các nền kinh tế thành viên thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do, xây dựng mô hình hợp tác cởi mở và gắn kết, thay vì khép kín hay phân mảnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 19/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Bốn trụ cột cho tương lai châu Á - Thái Bình Dương

Để hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nền kinh tế APEC để xây dựng và củng cố 4 trụ cột bao gồm kinh tế và thương mại, kết nối, đổi mới sáng tạo và phát triển.

Thứ nhất, củng cố trụ cột kinh tế và thương mại.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định việc hình thành Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) là tầm nhìn chung của các thành viên APEC, đồng thời kêu gọi các bên từng bước hiện thực hóa mục tiêu này.

Theo đó, các nền kinh tế cần tăng cường kết nối giữa những hiệp định kinh tế và thương mại hiện có trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đồng thời giảm bớt các rào cản đối với hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Ông Tập Cận Bình cũng đề xuất tăng cường đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác kỹ thuật nhằm giúp các nền kinh tế nâng cao năng lực tham gia những hiệp định kinh tế và thương mại có tiêu chuẩn cao.

Thứ hai, nâng cấp trụ cột kết nối.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng kết nối đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và đề xuất tăng cường hợp tác trên ba phương diện, gồm kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối thể chế và kết nối giữa người dân.

Cụ thể, các nền kinh tế cần hoàn thiện mạng lưới cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống hải quan và giao thông thông minh, tăng cường sự tương thích giữa các chính sách và quy định, thúc đẩy hợp tác về thanh toán xuyên biên giới, đồng thời bảo đảm các chuỗi sản xuất và cung ứng hoạt động ổn định, thông suốt.

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình đề xuất tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại giữa các nền kinh tế APEC vì mục đích kinh doanh, du lịch và các hoạt động khác, cũng như tăng cường giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

Quang cảnh Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Thâm Quyến ngày 19/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Thứ ba, phát triển trụ cột đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Trung Quốc nhận định kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI) là những động lực thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Ông kêu gọi các nền kinh tế APEC tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng số, hợp tác trong quản lý dữ liệu, đồng thời bảo đảm dữ liệu có thể được trao đổi xuyên biên giới một cách hiệu quả, thuận tiện và an toàn.

Ngoài ra, các thành viên APEC cần xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cởi mở, khuyến khích ứng dụng rộng rãi AI trong các lĩnh vực, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi và nâng cấp các ngành công nghiệp.

“Đổi mới sáng tạo là động lực hàng đầu của sự phát triển”, ông Tập Cận Bình cho biết,

Thứ tư, tăng cường trụ cột phát triển.

Trước những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng, Chủ tịch Trung Quốc đề xuất đẩy mạnh hợp tác khu vực về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phòng, chống tham nhũng xuyên biên giới.

Các nền kinh tế cũng cần tăng cường sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, mở rộng hợp tác phát triển xanh và giảm phát thải carbon nhằm hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đối với các vấn đề xã hội, ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường đầu tư vào con người, cải thiện đời sống người dân thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe khi về già, tạo việc làm, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng cơ hội tham gia các hoạt động kinh tế cho phụ nữ và thúc đẩy giao lưu nhân tài trẻ trong khu vực.

Chủ tịch Tập Cận Bình chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế thành viên tham dự Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33. Ảnh: Tân Hoa xã

Trung Quốc cam kết hỗ trợ APEC 20 triệu USD Bên cạnh những đề xuất về định hướng hợp tác khu vực, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng công bố một loạt cam kết cụ thể của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên APEC. “Trung Quốc gắn bó sâu sắc với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục ủng hộ hợp tác trong khu vực. Tôi xin tuyên bố Trung Quốc sẽ cung cấp 20 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động hợp tác thực chất của APEC”, ông Tập Cận Bình phát biểu. Ngoài khoản hỗ trợ tài chính nói trên, Trung Quốc sẽ thành lập Trung tâm Nghiên cứu Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Thâm Quyến. Trung tâm này sẽ thực hiện các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chính sách và cung cấp những luận cứ, đề xuất phục vụ quá trình hợp tác khu vực.

Tùng Dương