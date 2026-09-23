Ông Tập Cận Bình bắt đầu lên đường thăm Mỹ

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời Bắc Kinh hôm 23/9 để thăm cấp nhà nước tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tháp tùng ông Tập có phu nhân Bành Lệ Viên; ông Thái Kỳ - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và ông Vương Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.

Trước đó, theo AP, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington hôm 23/9, ông dự kiến nhận được màn đón tiếp trực tiếp hiếm thấy ở sân bay từ Tổng thống Donald Trump, thay vì chờ tới Nhà Trắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Việc ông Trump dự kiến đón ông Tập tại sân bay Căn cứ Liên hợp Andrews, bên ngoài Washington, cho thấy mức độ coi trọng mà Tổng thống Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến thăm. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập tới Mỹ sau hơn một thập kỷ.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết, ông Trump quyết định đích thân đón ông Tập vì “họ có mối quan hệ rất tốt”. Nhà Trắng chưa công bố nhiều chi tiết về màn đón tiếp. Đây sẽ là sự kiện mở màn chuyến thăm kéo dài ba ngày, với nhiều nghi thức trọng thể, trong đó có quốc yến tại Nhà Trắng vào ngày 24/9.

Chuyến thăm dự kiến cũng nhằm đáp lại những nghi thức đón tiếp trọng thể mà ông Trump được tiếp đón trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5.

Khi đó, ông Tập không trực tiếp ra sân bay đón ông Trump mà Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính thay mặt. Tuy nhiên, Trung Quốc trải thảm đỏ để đón chuyên cơ Không lực Một tại Bắc Kinh, cùng đội danh dự quân đội, quân nhạc và khoảng 300 thanh thiếu niên vẫy cờ Trung Quốc và Mỹ chào mừng.

Sau lễ đón ông Tập lần này tại sân bay, chuyến thăm sẽ tiếp tục với các nghi thức chính thức tại Nhà Trắng ngày 24/9.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận kín về các vấn đề quan trọng và quốc yến dự kiến có sự tham dự của những lãnh đạo ngành công nghệ như Jensen Huang của Nvidia và Elon Musk của SpaceX.

Ngày 25/9, ông Tập và phu nhân sẽ trở lại Nhà Trắng dùng trà riêng với vợ chồng ông Trump, sau đó cùng tham quan Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ tại Washington. Nhà Trắng cho biết hai bên sẽ xem các tài liệu lịch sử phản ánh mối quan hệ giữa hai nước.