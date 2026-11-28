Ngày 28.11, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TP. Cần Thơ; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phía Nam; các đơn vị liên quan và 190 đại biểu là hội viên đang sinh hoạt tại 15 cơ sở hội trực thuộc Hội Nhà báo TP. Cần Thơ tham dự.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ Tạ Đình Nghĩa cho biết, sau khi hợp nhất 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, tổng số hội viên của Hội Nhà báo TP. Cần Thơ là 657 người. Ban Chấp hành đã thống nhất giữ nguyên sinh hoạt của 15 đơn vị cơ sở hội, 2 câu lạc bộ nhà báo nữ là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đặc thù trực thuộc.

Đồng thời, phân công cụ thể các ủy viên Ban Thường vụ Hội chỉ đạo công tác chuẩn bị, đề xuất nhân sự và tổ chức đại hội ở từng chi hội cơ sở, câu lạc bộ trực thuộc.

Bên cạnh đó, Hội chủ động phối hợp tổ chức các giải báo chí thành phố; vận động hội viên, nhà báo tham gia các giải báo chí và có trên 80 tác phẩm đoạt giải ở Trung ương. Triển khai thực hiện đề án “Tiếp tục hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao”, có 327 tác phẩm được hỗ trợ.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ Tạ Đình Nghĩa thông tin tình hình hoạt động Hội

Hội cũng xây dựng kế hoạch, tranh thủ sự hỗ trợ của Hội Nhà báo Việt Nam để tổ chức 12 lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ ra sức xây dựng tổ chức hội vững mạnh; là trung tâm đoàn kết giữa các cơ quan báo chí và hội viên; là cầu nối phát triển báo chí với các ngành, các tổ chức đoàn thể và địa phương.

Tăng cường tham gia các giải báo chí do thành phố, khu vực và Trung ương tổ chức. Đồng thời, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức các đợt cho hội viên đi thực tế sáng tác, học tập kinh nghiệm…

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhấn mạnh, Cần Thơ hôm nay mang vị thế của đô thị loại I, giữ vai trò hạt nhân chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ còn là vùng đất giao thoa độc đáo của ba dòng chảy văn hóa “Kinh - Hoa - Khmer” giàu bản sắc.

Đứng ở tâm điểm của vùng châu thổ Cửu Long, báo chí Cần Thơ không chỉ đóng khung trong phạm vi một địa phương, mà đang vươn lên làm tròn sứ mệnh của một trung tâm báo chí khu vực; dẫn dắt thông tin và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Tầm vóc mới mở ra không gian phát triển rộng lớn, đồng thời cũng đặt ra những đòi hỏi khắt khe hơn cho mỗi người cầm bút.

Các đại biểu tham dự Đại hội ngày 28.11, tại Cần Thơ

Ông Trần Trọng Dũng mong muốn tới đây, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ cần tạo đột phá về chất lượng tác phẩm thông qua việc đổi mới phương thức sinh hoạt nghề nghiệp. Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng thực chiến; tăng cường các chuyến đi thực tế sâu sát cơ sở, chú trọng ươm mầm và truyền lửa cho lớp phóng viên trẻ.

Báo chí Cần Thơ phải bám rễ sâu vào đời sống xã hội của thành phố; vừa kịp thời lan tỏa những nhân tố mới, cách làm hay, vừa dũng cảm dấn thân vào những vấn đề dân sinh bức xúc. Mỗi tác phẩm đến với công chúng phải mang hơi thở cuộc sống, có tính phát hiện và đủ sức tạo ra những chuyển biến tích cực trong thực tiễn.

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị lãnh đạo TP. Cần Thơ tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi và hỗ trợ nguồn lực để Hội Nhà báo thành phố hoạt động hiệu quả. Về phía Hội Nhà báo Việt Nam sẽ luôn sát cánh, hỗ trợ cho Cần Thơ trong đào tạo nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động liên kết vùng…

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới, với vai trò là cực tăng trưởng, trung tâm động lực có sức lan tỏa đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong tiến trình đó, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, vừa góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo thành phố đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí gắn với yêu cầu chuyển đổi số. Bồi dưỡng đội ngũ phóng viên trẻ, có năng lực, thích ứng với môi trường báo chí hiện đại. Tăng cường nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, có chiều sâu; góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, hiện đại, nghĩa tình…

Ban Chấp hành Hội nhà báo TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 -2031, ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 15 người; bầu Ban Thường vụ gồm 5 người. Ông Tạ Đình Nghĩa tái đắc cử chức Chủ tịch; bà Vũ Phương Hà và ông Dương Hồ Vũ, giữ chức Phó Chủ tịch…