Ông Scott Roberts nhậm chức Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam

Tân Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam Scott Roberts. Ảnh: ADB

Theo ADB, ông Roberts sẽ lãnh đạo Cơ quan Đại diện thường trú của ngân hàng tại Hà Nội, phụ trách hoạt động, đối thoại chính sách và quan hệ đối tác tại Việt Nam; đồng thời triển khai Chiến lược Đối tác quốc gia, tập trung vào tăng trưởng xanh, bao trùm, tăng khả năng chống chịu trước thiên tai và thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế cạnh tranh hơn, lấy khu vực tư nhân làm đầu tàu. Ông cũng phối hợp với Chính phủ Việt Nam và các đối tác nhằm thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, cải cách và phát triển bền vững.

Tân Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam chia sẻ, ông rất vinh dự được làm việc tại Việt Nam, một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á và là đối tác quan trọng của ADB. ADB sẽ giúp Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu tăng trưởng xanh và bao trùm thông qua tài trợ cho cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, huy động nguồn vốn tư nhân và hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Ông Roberts có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển quốc tế, trong đó có 16 năm công tác tại ADB. Gia nhập ADB vào tháng 3-2010, ông từng phụ trách các giao dịch tài trợ hạ tầng tại Vụ Hoạt động Khu vực Tư nhân và đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn, lãnh đạo. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc quốc gia mới của ADB tại Việt Nam, ông là Trưởng Bộ phận Lưới điện ASEAN và Quỹ Đặc biệt của ADB, điều phối mục tiêu đầu tư 10 tỉ USD nhằm tăng cường kết nối khu vực Đông Nam Á, đồng thời quản lý các quan hệ đối tác và quỹ đồng tài trợ liên quan đến ASEAN.

Ông Roberts mang quốc tịch Hoa Kỳ, có bằng Thạc sĩ Quản lý công của Trường Harvard Kennedy, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và bằng Cử nhân của Trường Đại học Tufts tại Hoa Kỳ.