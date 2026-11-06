Ông Rubio bác tin rời chính quyền Tổng thống Trump

Trả lời phỏng vấn báo The New York Times ngày 5/11, ông Rubio cho biết việc tiếp tục làm việc trong chính quyền Tổng thống Trump “luôn là kế hoạch” của ông. Ngoại trưởng Mỹ, đồng thời là Cố vấn An ninh quốc gia, cũng từ chối bình luận về định hướng chính trị trong tương lai, khẳng định ông sẽ không tiếp tục đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028.

Trước đó cùng ngày, Bloomberg đưa tin ông Rubio đang cân nhắc khả năng từ chức và đã trao đổi với một số quan chức Nhà Trắng về vấn đề này. Tuy nhiên, ông được đề nghị tiếp tục ở lại. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ thông tin trên.

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu Dylan Johnson gọi bài viết của Bloomberg là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Ông Johnson cũng phủ nhận thông tin trên trang tin The Independent cho rằng, ông Rubio đang chuẩn bị khởi động chiến dịch tranh cử nhằm giành đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, đồng thời khẳng định đây là thông tin không có cơ sở.

Những đồn đoán về định hướng chính trị của ông Rubio gia tăng trong bối cảnh ông được xem là một trong những gương mặt có khả năng tham gia cuộc đua kế nhiệm Tổng thống Trump vào năm 2028. Ngoài cương vị Ngoại trưởng, ông Rubio hiện còn đảm nhiệm vai trò Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ.

Ngoại trưởng Marco Rubio được giới quan sát đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng của Đảng Cộng hòa trong tương lai. Mặc dù vậy, ông Rubio trước đó từng tuyên bố sẽ ủng hộ Phó Tổng thống JD Vance nếu ông Vance quyết định tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028. Ông Vance cũng được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa.