Ông Putin và ông Trump nói gì trong cuộc điện đàm dài 90 phút

“Cuộc điện đàm giữa hai tổng thống diễn ra với nội dung rất phong phú và, theo tôi, trong bầu không khí thân thiện, kéo dài một tiếng rưỡi,” Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết trong thông báo đăng trên trang chủ Điện Kremlin sáng 10/10 giờ Việt Nam.

Theo ông Ushakov, ngay khi bắt đầu cuộc trao đổi, ông Donald Trump đã gửi lời chúc mừng sinh nhật nồng nhiệt tới ông Vladimir Putin, chúc nhà lãnh đạo Nga thành công, hạnh phúc và chuyển lời thăm hỏi của phu nhân Melania. Tổng thống Nga Vladimir Putin đón sinh nhật lần thứ 74 ngày 7/10.

Ông Putin cảm ơn người đồng cấp Mỹ về lời chúc mừng và những tình cảm tốt đẹp dành cho mình. Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định Moscow đánh giá cao việc Tổng thống Mỹ và đội ngũ của ông vẫn quan tâm đối thoại với Nga, dù đang phải xử lý nhiều vấn đề trong nước và tình hình Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Tình hình xung đột Nga - Ukraine

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết trong cuộc điện đàm, ông Putin đã trình bày các biện pháp mà Moscow đang thực hiện nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine.

“Phía Nga nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Kiev nhằm ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga trên toàn bộ chiến tuyến bằng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ không mang lại kết quả. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi hoàn toàn nắm quyền chủ động và đang tiến lên một cách vững chắc,” ông Yury Ushakov cho biết.

Tổng thống Vladimir Putin đồng thời khẳng định lập trường của Nga về các mục tiêu và nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine không thay đổi, song Moscow vẫn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp chính trị, ngoại giao nhằm đạt được hòa bình lâu dài, bền vững.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine ban đầu được dự kiến nối lại sau cuộc bầu cử Hạ viện Nga, tức sau ngày 20/9. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đã thay đổi.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong quá trình cuộc bầu cử diễn ra, phía Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái với quy mô đặc biệt lớn nhằm vào Moscow, các thành phố khác và những địa điểm bỏ phiếu, cũng như nhằm vào những cá nhân trực tiếp tham gia tổ chức bầu cử.

“Chính quyền Kiev trên thực tế đã phá vỡ khả năng nối lại ngay lập tức tiến trình đàm phán. Và giờ đây, như Tổng thống Putin đã nói, Nga sẽ cân nhắc thời điểm có thể nối lại các cuộc đàm phán này. Tổng thống Donald Trump đã lắng nghe kỹ những lập luận của phía Nga và cho biết ông sẽ chỉ đạo chuyển những thông điệp phù hợp tới phái đoàn Ukraine,” Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tuyên bố.

Tình hình xung đột Trung Đông

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định cơ hội giải quyết vấn đề Iran bằng biện pháp ngoại giao vẫn còn. Theo ông Putin, việc đạt thỏa thuận với Tehran là khả thi và cần thiết.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết đã thảo luận chi tiết về tình hình hiện nay với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) tại Turkmenistan ngày 9/10.

“Ông Putin lưu ý rằng phía Mỹ vẫn tiếp tục đối thoại gián tiếp với Iran thông qua sự tham gia của Qatar, bất chấp những tuyên bố công khai mang tính cứng rắn thỉnh thoảng được đưa ra,” Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết.

Trong cuộc điện đàm với ông Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại rằng đề xuất của Moscow về việc chuyển uranium làm giàu ở mức độ cao của Iran sang Nga vẫn còn hiệu lực và có thể là một giải pháp tháo gỡ bế tắc. Ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Donald Trump đã ghi nhận đề xuất này và hoan nghênh sự tham gia của Nga vào nỗ lực giải quyết vấn đề Iran.

Nga - Mỹ thảo luận triển vọng hợp tác kinh tế

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, lãnh đạo hai nước đã trao đổi về việc chuẩn bị các sáng kiến kinh tế quy mô lớn, trong đó có khả năng cung cấp sản phẩm dầu mỏ của Nga cho thị trường Mỹ và thế giới.

Hai bên cũng bày tỏ hài lòng về hoạt động của các kênh liên lạc hiện có, thông qua các cơ quan chính quyền, cơ quan đặc biệt và các bộ, ngành chuyên trách khác.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục trao đổi với ông Vladimir Putin “ngay trong tối nay, trong đêm nay và cả ngày hôm sau”.

Tùng Dương