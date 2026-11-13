Ông Putin và ông Trump gặp trực tiếp, tìm lối thoát cho xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc, từ ngày 18 - 19/11. Trợ lý Yuri Ushakov cho biết 2 nhà lãnh đạo có khả năng tiến hành cuộc gặp ba bên với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ sự kiện này.

Ông Ushakov nói: "Đương nhiên, trong cuộc gặp dự kiến với ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột tại Ukraine".

Thông tin kể trên xuất hiện một ngày sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian kết thúc tại Abu Dhabi. Đàm phán ba bên khép lại với thỏa thuận trao đổi tù binh, song không đạt được bước đột phá đáng kể nào.

Các nhà đàm phán Mỹ cho rằng châu Âu cần tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán, quan điểm mà Kiev cùng đối tác châu Âu nhiều lần thúc đẩy từ trước đến nay. Tuy nhiên, Ukraine và các nước châu Âu sẽ không có đại diện tham dự cuộc đàm phán sắp tới tại Trung Quốc.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhận định rằng, cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ là bước đi hiệu quả hơn nhiều hướng tới hòa bình. Tính đến hiện tại, Tổng thống Nga vẫn từ chối gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky tại một địa điểm trung lập.

Trước đó, ông Zelensky từng tuyên bố sẽ "không bao giờ chấp nhận những quyết định giữa Mỹ và Nga" được đưa ra mà không có sự tham gia của Ukraine.

Cùng thời điểm, nhà lãnh đạo Ukraine có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ gồm ông Steve Witkoff và Jared Kushner tại Dublin, ngay sau khi các đặc phái viên Mỹ có chuyến thăm tới Moscow.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố tác động đến thị trường dầu mỏ. Ngày 12/11, lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn tuyên bố, đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một trạm bơm thuộc tuyến đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia và một cơ sở dầu mỏ ở Yanbu trên bờ Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng khu vực.