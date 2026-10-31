Ông Putin ủng hộ khôi phục quan hệ với châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/10 tuyên bố Moskva ủng hộ mọi nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ với các nước châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn ở mức cao.

Phát biểu được ông đưa ra tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva sau hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo châu Phi.

"Chúng tôi ủng hộ mọi bước đi, mọi hành động nhằm khôi phục quan hệ đầy đủ và toàn diện với các nước châu Âu", ông Putin nói.

Đề cập các cuộc điện đàm trong tuần với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere, nhà lãnh đạo Nga cho rằng hai người đã đúng khi chủ động liên lạc với Moskva, bất chấp những chỉ trích từ một số nước châu Âu.

Những ý kiến phản đối cho rằng việc tiếp xúc trực tiếp với Nga có thể làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây.

Ông Putin khẳng định Nga không mong muốn chiến tranh với châu Âu, nhưng tuyên bố Moskva sẵn sàng đối phó nếu xung đột xảy ra.

Ông đồng thời bác bỏ khả năng phương Tây có thể đạt mục tiêu gây thất bại chiến lược cho Nga trước năm 2030.

"Nếu ai muốn bùng phát chiến tranh, hãy cứ chuẩn bị, nhưng đến giờ họ vẫn chưa đạt được mục tiêu giáng đòn thất bại chiến lược vào Nga và khó có thể làm được điều này trước năm 2030. Nếu mọi chuyện đi quá xa, sẽ không có bên nào thắng. Đừng ai quên điều đó", ông nhấn mạnh.

Vấn đề an ninh hàng hải tại biển Baltic cũng được nhà lãnh đạo Nga đề cập. Ông khẳng định Moskva không muốn các hoạt động hàng hải trong khu vực bị cản trở, đồng thời cảnh báo Nga sẽ đáp trả những thách thức mà nước này cho là nhằm vào lợi ích của mình.

Ông Putin viện dẫn nguy cơ xảy ra tình huống tương tự tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, nơi hoạt động hàng hải chịu tác động từ xung đột Mỹ - Iran bùng phát hồi tháng 2.

Trong khi đó, việc một số lãnh đạo châu Âu hạn chế tiếp xúc với ông Putin nhằm cô lập Nga khiến họ có nguy cơ bị gạt ra ngoài các nỗ lực hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

Theo thông tin được đề cập trong bài viết gốc, Moskva và Washington cũng đạt một số thỏa thuận trong tháng 10, liên quan đến việc Nga cung cấp dầu diesel cho Mỹ và Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục chịu sức ép từ xung đột Ukraine.