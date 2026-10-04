Ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán, nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine

Phát biểu tại phiên toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở tỉnh Moscow ngày 1/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng bắt đầu và nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán về Ukraine, nhưng thỏa thuận phải dựa trên những điều kiện được Moscow và người dân Nga chấp nhận.

Ông Putin đồng thời nói Nga dự kiến kiểm soát phần lãnh thổ còn lại tại tỉnh Donetsk do Ukraine nắm giữ sớm hơn dự đoán của Kiev và các nước châu Âu.

Theo ông, một số quan chức Ukraine cho rằng Kiev có thể giữ khoảng 11% lãnh thổ Donetsk còn lại trong 1,5 năm, trong khi đánh giá tại châu Âu là khoảng 2 năm.

Tổng thống Nga cho rằng lực lượng Nga có thể kiểm soát khu vực này sớm hơn, dựa trên tốc độ tiến quân mà ông tuyên bố đang gia tăng.

Ông Putin cũng cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát 1.301 km² trong tháng 9, cao hơn khoảng 2,5 lần so với các tháng trước. Đây là số liệu do phía Nga công bố và chưa được xác nhận độc lập trong các nguồn được dẫn.

Tổng thống Putin nhấn mạnh mục tiêu của Nga là chấm dứt xung đột thông qua đàm phán và hướng tới một nền hòa bình lâu dài thay vì chỉ đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời.

Một trong những yêu cầu Moscow tiếp tục đề cập là Ukraine duy trì quy chế trung lập. Các nguồn đưa tin về phát biểu tại Valdai cho biết ông Putin cũng gắn giải pháp với những vấn đề liên quan tới Donbass, bảo đảm an ninh và các vấn đề về ngôn ngữ Nga, Giáo hội Chính thống giáo tại Ukraine.

Ông Putin cho biết Nga từng sẵn sàng nối lại liên lạc với Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội Nga diễn ra trong tháng 9. Tuy nhiên, ông cáo buộc Ukraine tiến hành một đợt tập kích bằng hơn 1.600 UAV nhằm vào khu vực Moscow trong đêm 19-20/9 và tấn công một số điểm bỏ phiếu. Đây là cáo buộc từ phía Nga.

Ông Putin cũng bác bỏ đề xuất ngừng tấn công tàu thuyền Ukraine để đổi lấy việc Ukraine dừng tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo ông, Moscow cho rằng các cuộc tấn công vào tàu Nga trước đó đã dẫn tới phản ứng của Nga. Ông khẳng định Nga chủ yếu nhắm vào các tàu quân sự hoặc tàu vận chuyển khí tài quân sự, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ đáp trả nếu tàu Nga bị bắt giữ tại Baltic hoặc Đại Tây Dương.

Tổng thống Nga cũng cho biết Moscow đang đáp trả các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở năng lượng và lọc dầu của nước này bằng cách tấn công những mục tiêu mà ông cho là có vai trò quan trọng đối với kinh tế Ukraine.

Về đề xuất hai bên cùng dừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền và cơ sở dầu khí, ông Putin cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa trên lợi ích của cả 2 bên, thay vì chỉ giải quyết một phần vấn đề.

Ông Putin cũng cho biết Nga không có kế hoạch tấn công các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông phân biệt giữa việc chuyển giao vũ khí và sự tham gia trực tiếp của nhân sự kỹ thuật phương Tây vào các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.

Phát biểu tại Valdai cho thấy Moscow tiếp tục duy trì kênh đàm phán, nhưng đồng thời giữ các yêu cầu chính mà ông Putin cho là cần thiết cho một thỏa thuận.

Vì vậy, tuyên bố sẵn sàng đàm phán chưa đồng nghĩa Nga và Ukraine đã đạt được đồng thuận về các điều khoản chấm dứt xung đột.