Ông Putin tuyên bố Nga có thể đạt thỏa thuận về xung đột với Ukraine

“Hiện nay, chúng tôi vẫn sẵn sàng đàm phán và tìm kiếm lối thoát cho tình hình khó khăn, phức tạp này. Bởi người Ukraine là một dân tộc rất gần gũi với chúng tôi. Những nghiên cứu di truyền gần đây cho thấy người Nga và người Ukraine thực chất là một dân tộc. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đồng ý với điều đó,” Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc phỏng vấn được đăng trên trang chủ Bộ Ngoại giao Nga sáng 23/10 giờ Việt Nam.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết thông qua đàm phán. “Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ hoàn thành những nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra của chiến dịch quân sự đặc biệt,” ông Putin lưu ý.

Về khả năng nối lại đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine, Tổng thống Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc.

“Mục tiêu của những cuộc đàm phán này sẽ là thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine và Nga sau khi đạt được các thỏa thuận hòa bình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó phải là những thỏa thuận hòa bình ở dạng cuối cùng, chứ không phải kết quả của việc tạm ngừng giao tranh trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc để đạt được mục tiêu này,” ông Putin nói.

“Chúng ta hãy chờ xem tình hình sẽ diễn biến như thế nào trong những ngày tới,” nhà lãnh đạo Nga chia sẻ thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với phóng viên. Ảnh: Điện Kremlin

Khi phóng viên đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Kiev sẵn sàng “đóng băng” xung đột dọc theo các chiến tuyến hiện tại để tạo điều kiện đối thoại, ông Putin trả lời:

“Trước hết, quan điểm của tôi về vấn đề này là đó không phải lãnh thổ của họ, mà là lãnh thổ thuộc về Nga theo lịch sử. Hơn nữa, những người sinh sống tại các vùng lãnh thổ này đã bỏ phiếu, trước tiên là ủng hộ nền độc lập quốc gia. Sau đó, trong bước tiếp theo, họ đã bỏ phiếu, tôi muốn nhấn mạnh điều này, ủng hộ việc tái thống nhất với Nga,” Tổng thống Nga phát biểu.

Trước đó, trả lời Fox News ngày 21/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận nhằm đóng băng xung đột dọc theo các chiến tuyến hiện tại.

“Ngay lúc này, chúng ta cần phải đóng băng cuộc xung đột và tôi nghĩ đây là cách thực tế để chấm dứt cuộc đối đầu này. Chúng tôi coi đó là lệnh ngừng bắn hay 'ngừng giết chóc' như cách Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi. Đóng băng và dừng lại.

Tất nhiên, đây là yêu cầu tối thiểu mà chúng tôi cần từ phía Nga vào lúc này. Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc với Tổng thống Mỹ và các đối tác châu Âu để yêu cầu các bảo đảm an ninh. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là hòa bình, cũng như sự an toàn trong hòa bình đó,” ông Zelensky chia sẻ.