Ông Putin tuyên bố không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS ngày 17-10, phát biểu trong chuyến thăm một sở chỉ huy phụ trợ của lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine, ông Putin cho biết nhiệm vụ bảo đảm an ninh các khu vực biên giới được đặt ra sau khi lực lượng Ukraine tiến vào tỉnh Kursk. Moskva sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh mục tiêu giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk, đồng thời tuyên bố quân đội nước này đang tiến quân trên nhiều hướng. Theo số liệu do ông Putin công bố, từ đầu năm 2026, Nga đã kiểm soát khoảng 6.500km² lãnh thổ và 310 khu dân cư.

Tại Kharkov, ông Putin tuyên bố lực lượng Nga bao vây khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine trên khu vực rộng 460km². Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga yêu cầu nâng cao hiệu quả phòng không, đặc biệt trong việc bảo vệ các cơ sở dân sự và quân sự. Ông thừa nhận hệ thống phòng thủ vẫn còn những mặt cần cải thiện.