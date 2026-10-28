Ông Putin tiết lộ Nga - Mỹ tìm cơ hội hợp tác ở Bắc Cực

Nga và Mỹ đang tìm kiếm các cơ hội hợp tác tại Bắc Cực, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng Moskva sẵn sàng hợp tác với những đối tác thực sự quan tâm đến các dự án chung.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của Diễn đàn Các nước xuất khẩu khí đốt (GECF), diễn ra tại Moskva hôm 27/10, ông Putin nhấn mạnh nhu cầu khí đốt tự nhiên trên toàn cầu đang gia tăng và những nỗ lực của Nga nhằm mở rộng sản lượng, đặc biệt là tại Bắc Cực.

(Ảnh minh họa)

Tổng thống Nga lưu ý rằng khí đốt tự nhiên hiện chiếm khoảng 1/4 cơ cấu năng lượng toàn cầu. Nga, quốc gia sở hữu trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới, đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ở vùng cực Bắc.

“Nga đang từng bước củng cố chủ quyền công nghệ của mình một cách có hệ thống”, ông Putin nói. “Chúng tôi cũng đã đạt được một bước tiến lớn khi phát triển các công nghệ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) độc quyền của riêng mình. Những công nghệ này hiện đã được triển khai trong điều kiện khắc nghiệt tại Bắc Cực”.

Ông khẳng định Moskva sẵn sàng hợp tác, kể cả trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời cho biết Nga đang “tích cực hợp tác với nhiều quốc gia” tại Bắc Cực. “Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm những hướng đi để hợp tác với các đối tác Mỹ”, ông nói thêm.

Đầu tuần này, The New York Times đưa tin Moskva và Washington đang thảo luận về một dự án tiềm năng nhằm sử dụng công nghệ của Nga để khai thác khí đốt tự nhiên tại Alaska, hóa lỏng khí và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Theo thông tin được công bố, công ty dự kiến mang tên Polar LNG đã được ông Putin và hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner thảo luận hồi tháng trước.

Theo tờ báo, nhà sản xuất khí đốt Nga Novatek đã hỗ trợ tài chính cho dự án thông qua một công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời đang cân nhắc mua cổ phần thiểu số trong liên doanh này.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, các công ty năng lượng phương Tây phần lớn đã thu hẹp hoạt động tại Nga. Tập đoàn năng lượng Mỹ ExxonMobil đã rút khỏi dự án dầu khí Sakhalin-1, mặc dù The Wall Street Journal đưa tin năm ngoái rằng tập đoàn này đang cân nhắc quay trở lại.

Tuy vậy, ExxonMobil và Chevron vẫn duy trì cổ phần trong Tập đoàn Đường ống Caspi (Caspian Pipeline Consortium), đơn vị vận chuyển dầu mỏ của Kazakhstan qua lãnh thổ Nga ra Biển Đen.

Một số tập đoàn năng lượng lớn của châu Âu đã rút khỏi Nga. Tuy nhiên, tập đoàn TotalEnergies của Pháp vẫn nắm giữ cổ phần tại Novatek và dự án LNG Yamal.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đang ngày càng theo đuổi cách tiếp cận mang tính quân sự hóa tại Bắc Cực. Chiến lược Bắc Cực mới nhất của EU xác định khu vực này có thể trở thành điểm nóng đối đầu với Nga, tuyên bố bản thân khối này “là một phần của Bắc Cực”, đồng thời đề ra hàng loạt mục tiêu quân sự.

Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo EU đang tìm cách biến Bắc Cực thành một “điểm nóng căng thẳng” mới. Ông cáo buộc NATO đang “đẩy khu vực này theo hướng quân sự hóa” thông qua việc tăng cường hiện diện quân sự, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Moskva trong việc “duy trì Bắc Cực như một khu vực hòa bình và hợp tác”.