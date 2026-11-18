Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/11 đã có cuộc hội đàm kéo dài với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo hãng thông tấn nhà nước TASS, trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ tại nhà khách quốc gia Qilin Shanzhuang, nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng núi Qilin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về triển vọng tăng cường hợp tác kinh tế giữa Nga và Trung Quốc.

Các hãng thông tấn Nga và Trung Quốc đưa tin vào khoảng trưa 18/11 rằng hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp – đây là lần thứ 5 họ gặp nhau trong năm nay, bao gồm một lần qua hình thức trực tuyến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CGTN

Nhắc lại một loạt các cuộc gặp "hiệu quả" với ông Tập Cận Bình, ông Putin cho biết quan hệ hợp tác Nga - Trung đang trên "đà phát triển đi lên", dựa trên Hiệp ước Hữu nghị Nga - Trung năm 2001, và tình hình đang tiến triển theo hướng tích cực.

"Trong nhiều năm liên tiếp, kim ngạch thương mại giữa hai nước chúng ta đã vượt xa mốc 200 tỷ – một mục tiêu mà chúng ta mới đặt ra cách đây không lâu", ông Putin nói. "Có vẻ như năm nay, con số đó không chỉ đạt được một lần nữa mà chúng ta còn chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại song phương", nhà lãnh đạo Nga lưu ý.

Ông cũng cho biết kết nối giao thông giữa hai nước đang được mở rộng, hợp tác trong lĩnh vực nhân văn ngày càng sâu sắc hơn; điều này được thúc đẩy nhờ cơ chế miễn thị thực vốn được triển khai theo sáng kiến của ông Tập Cận Bình.

Trên bình diện quốc tế, Tổng thống Putin cho biết, Nga và Trung Quốc đang áp dụng cách tiếp cận mang tính xây dựng nhằm thiết lập một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn.

"Sự phối hợp chính sách đối ngoại giữa Nga và Trung Quốc vẫn ổn định và đang phát triển theo hướng tích cực. Trong bối cảnh địa chính trị đầy khó khăn, chúng tôi đang thực hiện các cách tiếp cận mang tính xây dựng để thiết lập một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn", ông Putin nói.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tổng thống Putin khẳng định, Nga và Trung Quốc có chung "mục tiêu" là đảm bảo hòa bình và thịnh vượng.

"Cách đây ít phút, khi phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp APEC, tôi đã lưu ý rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm 36% dân số toàn cầu, 50% thương mại quốc tế và 60% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới", ông Putin nói.

"Chúng ta có chung một mục tiêu: Đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hãy cùng hợp tác vì lợi ích của người dân ở cả Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", nhà lãnh đạo Nga phát biểu.

Sau cuộc hội đàm song phương giữa ông Putin và ông Tập, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm nay, một cuộc hội đàm ba bên giữa hai nhà lãnh đạo này và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã được lên lịch vào ngày 19/11 và chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý quốc tế.

Minh Đức (Theo Yeni Safak, Anadolu)