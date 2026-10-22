Ông Putin phát tín hiệu nối lại đàm phán ba bên về Ukraine

Tổng thống Nga Putin. Ảnh minh họa: AA/TTXVN

Theo đài RT, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã nêu khả năng nối lại đàm phán vào giữa tháng 11 trong cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg. Ông Jared Kushner cũng tham gia cuộc trao đổi qua video.

Ông Ushakov cho biết phía Mỹ đánh giá Tổng thống Donald Trump sẽ hoan nghênh đề xuất này. Tuy nhiên, chi tiết về nội dung trao đổi và kế hoạch đàm phán chưa được công bố đầy đủ.

Theo Reuters, nếu được triển khai, đây sẽ là cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine kể từ tháng 2-2026.

Trước đó 1 ngày, ông Witkoff đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các đại diện châu Âu tại Oslo, thảo luận về những nội dung có thể đưa vào khuôn khổ thỏa thuận hòa bình, trong đó có bảo đảm an ninh, phục hồi kinh tế và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Dù vậy, triển vọng đàm phán vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Những bất đồng về lãnh thổ, bảo đảm an ninh cho Kiev và các điều kiện chấm dứt xung đột chưa được giải quyết.

Nga yêu cầu Ukraine đưa ra những quyết định mà Moskva cho là cần thiết để đạt thỏa thuận, trong khi Kiev ưu tiên các bảo đảm nhằm ngăn xung đột tái diễn.