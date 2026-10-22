Ông Putin, ông Zelensky cùng nhất trí nối lại đàm phán 3 bên nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Trong ngày 20-21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã lần lượt đến Oslo và St. Petersburg, gặp và trò chuyện trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một tuyên bố trên nền tảng X ngày 21/10, ông Witkoff đánh giá các cuộc thảo luận này là mang tính xây dựng, dù thừa nhận rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi có thể đạt được một thỏa thuận.

"Mặc dù vẫn còn nhiều công việc quan trọng cần thực hiện, Tổng thống Trump vẫn cam kết chấm dứt cuộc chiến này và đạt được một nền hòa bình toàn diện, bền vững, mang lại an ninh và thịnh vượng cho các thế hệ tương lai", Đặc phái viên Mỹ khẳng định.

Kết quả thực chất nhất mà các hoạt động ngoại giao này mang lại là: Cả Moscow và Kiev đều bày tỏ sự ủng hộ về mặt nguyên tắc đối với đề xuất của Washington về việc tổ chức một cuộc gặp 3 bên nhằm thảo luận về hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Polskie Radio

Tổng thống Zelensky ngày 21/10 xác nhận rằng cuộc họp theo định dạng 3 bên này có thể diễn ra chậm nhất là vào đầu tháng 11, dù chưa có ngày cụ thể.

Ông Zelensky cho biết, ông đã trao đổi với các quan chức Mỹ sau khi ông Witkoff thảo luận với ông Putin.

"Chúng tôi đã nhận được phản hồi rằng… Nga ủng hộ một cuộc họp 3 bên ở cấp độ các nhóm đàm phán của chúng ta", ông Zelensky cho biết.

"Phía Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc họp này càng sớm càng tốt và chúng tôi ủng hộ điều đó… Phía Ukraine đã giữ liên lạc với các đối tác Mỹ. Họ sẽ làm mọi cách để đảm bảo cuộc họp diễn ra sớm nhất có thể, ngay trong tháng 11. Tôi nghĩ là không muộn hơn đầu tháng 11", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn qua ứng dụng WhatsApp.

Nhà lãnh đạo Ukriane đồng thời nhấn mạnh rằng việc chấm dứt giao tranh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ông cũng chia sẻ với các phóng viên rằng phái đoàn Ukraine sẽ ủng hộ các đề xuất về lệnh ngừng bắn, một thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như các sáng kiến nhân đạo, bao gồm việc trao trả tù binh chiến tranh.

Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ tôn trọng các cam kết của mình đối với khuôn khổ đàm phán 3 bên này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại St. Petersburg, ngày 21/10/2026. Ảnh: Reform.News

Về phía Nga, Điện Kremlin ngày 21/10 cho biết, trong cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ tại St. Petersburg, ông Putin đã bày tỏ sự sẵn sàng "về mặt nguyên tắc" đối với việc tham gia đàm phán.

Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, ông Witkoff đã thông báo về nội dung các cuộc thảo luận tại Na Uy, dù Moscow đánh giá lập trường từ phía Kiev và châu Âu vẫn cần thêm thời gian để làm rõ.

"Ông Steve Witkoff đã báo cáo với ông Vladimir Putin về nội dung các cuộc thảo luận tại Oslo", ông Ushakov nói với các phóng viên, đề cập đến các cuộc trao đổi mà ông Witkoff đã thực hiện tại Na Uy với các quan chức Ukraine và châu Âu vào ngày 20/10.

"Ông ấy đã đề cập đến một số khía cạnh mới trong cách tiếp cận của phía châu Âu và Kiev… nhưng thực tế không có nhiều nội dung cụ thể trong đó", ông Ushakov cho biết.

"Tổng thống của chúng tôi đã thông báo với ông Witkoff rằng, về nguyên tắc, chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán nêu trên với Washington và Kiev", vị cố vấn nói thêm, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán này có thể diễn ra vào giữa tháng 11. Sau đó, ông cho biết trên kênh truyền hình nhà nước Nga Vesti rằng các cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra tại Abu Dhabi (UAE).

Cuộc gặp tại St. Petersburg cũng chứng kiến một động thái thiện chí từ phía Nga khi Moscow trả tự do cho Stephen Hubbard, một giáo viên người Mỹ đã nghỉ hưu bị giam giữ tại đây.

Đồng thời, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Trump và Đặc phái viên Witkoff vì những nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu ngoại giao tích cực về một cuộc đàm phán 3 bên mới, khoảng cách giữa Moscow và Kiev về các điều khoản cốt lõi của một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất lớn.

Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga cần hòa bình thực sự chứ không phải chỉ là một lệnh ngừng bắn cục bộ hay ngừng bắn năng lượng tạm thời.

Tiến trình ngoại giao này cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Kiev và Washington đang trải qua những biến động nhất định. Trước đó, căng thẳng đã bùng lên sau khi chính quyền Mỹ đạt được một thỏa thuận về dầu diesel với Nga, và tiếp theo đó là việc Mỹ tạm thời hạn chế chia sẻ thông tin tình báo và thắt chặt kiểm soát thiết bị Starshield của Ukraine.

Mặc dù vậy, tình hình dường như có cải thiện sau các cuộc đàm phán tại Oslo. Tổng thống Zelensky xác nhận việc chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ đã được khôi phục, đồng thời quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang có dấu hiệu ấm lên và tìm lại tiếng nói chung thông qua vai trò trung gian tích cực của phái đoàn Mỹ.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, Anadolu)