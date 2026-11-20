Phát biểu trước các nhà báo ở Thâm Quyến, sau cuộc gặp ba bên lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19/11, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga đã đồng ý với các thỏa hiệp mà ông và ông Trump từng thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào năm ngoái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19/11. Ảnh: Tass

Đài RT dẫn lời ông Putin nói: “Chúng tôi đã nhất trí với những đề xuất thỏa hiệp đó. Vấn đề là liệu các bên khác trong cuộc xung đột, trong trường hợp này là Ukraine và các bên bảo trợ ở châu Âu, có muốn chấp nhận những đề xuất đó hay không. Họ có thực sự muốn chấm dứt các hành động thù địch thông qua các biện pháp hòa bình không? Theo những gì chúng tôi thấy thì hiện tại là không”.

Lãnh đạo Điện Kremlin cũng đề cập đến các cuộc tấn công của các lực lượng Kiev vào cầu Kerch ở Crưm (còn gọi là cầu Crưm) 3 lần trong 3 đêm liên tiếp tuần này.

Ông Putin khẳng định mình đã cố tình ra lệnh không sử dụng tuyến đường chiến lược nối bán đảo Crưm với vùng Krasnodar cho bất kỳ hoạt động hậu cần quân sự nào, nhằm đảm bảo đây thuần túy là cơ sở hạ tầng dân sự. Trong khi đó, phía Ukraine vẫn cho rằng cây cầu này là một mục tiêu quân sự hợp pháp.

Ông Putin nhấn mạnh sau các vụ tập kích này, Nga không có ý định cân nhắc bất kỳ đề xuất nào về việc tạm dừng một phần các hành động quân sự chống Ukraine như một số quốc gia thứ ba từng đưa ra. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý thêm, hành động đáp trả của Moscow “sẽ gây đau đớn hơn nhiều so với những gì chính quyền Kiev đã gây ra cho cây cầu”.

Cũng theo ông Putin, Nga sẵn sàng tìm kiếm các thỏa hiệp về an ninh châu Âu nhưng sẽ không hy sinh lợi ích của chính mình. Ông Putin còn đề cập đến các vấn đề lãnh thổ, bao gồm cả những tranh cãi liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

“Mọi bên đều phải nhìn nhận thực tế trên thực địa”, ông Putin cho hay, đồng thời khẳng định điều này áp dụng cho cả Moscow lẫn các đối tác đàm phán.

Tổng thống Nga quả quyết Moscow không hề mong muốn tiếp tục cuộc xung đột với nước láng giềng và việc chấm dứt các hành động thù địch hiện nay “phụ thuộc vào thiện chí của Kiev” trong việc đạt được thỏa thuận.

Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên của ông Putin.