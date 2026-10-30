Ông Putin: Nga không muốn xung đột với châu Âu

“Nga ủng hộ mọi bước đi nhằm khôi phục quan hệ đầy đủ với các quốc gia châu Âu. Dù là với tất cả các nước cùng lúc, thông qua Liên minh châu Âu (EU), hay trên cơ sở song phương, đều được cả. Chúng tôi không đặt nặng hình thức, tùy họ lựa chọn,” TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi hôm 29/10 giờ địa phương tại Moscow.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, nếu Nga và châu Âu xảy ra xung đột, “sẽ không có bên nào chiến thắng”.

“Nhiều người đang nói về việc chuẩn bị cho xung đột vào năm 2030. Trước hết, chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi không muốn xảy ra bất kỳ cuộc xung đột nào với châu Âu.

Nga ghi nhớ sâu sắc những trang sử bi thương, trong đó có những bài học từ cả hai cuộc chiến tranh thế giới, và đang nỗ lực hết sức để bảo đảm nhân loại không phải chứng kiến những thảm kịch tương tự một lần nữa,” ông Vladimir Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Đề cập cuộc điện đàm ngày 27/10 với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, ông Putin cho biết cuộc trao đổi diễn ra theo đề xuất của hai nhà lãnh đạo Bắc Âu.

“Liên quan đến cuộc điện đàm với các đại diện, hay nói chính xác hơn là các nhà lãnh đạo của những quốc gia châu Âu, gồm Phần Lan và Na Uy, ngay từ đầu cuộc trao đổi, họ đã nhấn mạnh rằng họ không đại diện cho EU với tư cách một tổ chức, mà liên hệ với tôi trên cương vị lãnh đạo quốc gia của mình,” ông Vladimir Putin cho biết.

Người đứng đầu Điện Kremlin đánh giá cao việc hai nhà lãnh đạo Bắc Âu chủ động đề xuất cuộc điện đàm.

“Xét cho cùng, ở châu Âu vẫn có những người không muốn khiến Nga phải chịu thất bại như một số người khác, mà thay vào đó mong muốn thiết lập một hình thức đối thoại mang tính xây dựng. Tôi biết sau đó đã xuất hiện những ý kiến chỉ trích nhằm vào họ, nhưng việc đánh giá hành động đó đúng hay sai không phải là chuyện của chúng tôi,” Tổng thống Putin nói.

Ngày 27/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.

Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết ông Stubb và ông Store chủ động đề xuất cuộc điện đàm với Tổng thống Putin để thảo luận về tình hình Ukraine và việc duy trì ổn định tại khu vực biển Baltic và Bắc Cực.

Tổng thống Alexander Stubb nhận xét cuộc điện đàm diễn ra “thẳng thắn và đi vào thực chất”. Nhà lãnh đạo Phần Lan khẳng định việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đòi hỏi phải duy trì đối thoại trực tiếp với Moscow.

Về phía Na Uy, theo thông báo của bộ phận báo chí Chính phủ Na Uy, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Jonas Gahr Store đã khẳng định tầm quan trọng của việc giảm leo thang xung đột Nga - Ukraine.

Sau khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo Bắc Âu cũng đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Alexander Stubb và ông Jonas Gahr Store khẳng định Phần Lan, Na Uy sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng, lâu dài. Về phần mình, Tổng thống Ukraine cảm ơn lãnh đạo Phần Lan và Na Uy đã chia sẻ chi tiết về cuộc điện đàm với ông Vladimir Putin, đồng thời tích cực ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình. Theo ông Volodymyr Zelensky, Phần Lan và Na Uy, với tư cách hai quốc gia có chung đường biên giới với Nga, đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh vững chắc và đáng tin cậy.