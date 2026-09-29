Ông Putin nâng quân số lực lượng Nga lên hơn 2,44 triệu người

Theo sắc lệnh được công bố trên trang thông tin pháp lý chính thức của Nga ngày 28/9 giờ địa phương, tổng biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga được ấn định ở mức “2.441.630 người, trong đó có 1.550.500 quân nhân”.

“Chính phủ Nga có trách nhiệm bảo đảm phân bổ ngân sách liên bang cần thiết để thực hiện Khoản 1 của sắc lệnh này,” TASS dẫn sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 28/9.

Trước đó, vào cuối tháng 7, người đứng đầu Điện Kremlin đã ký sắc lệnh quy định tổng biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga ở mức 2.426.130 người, trong đó có 1.535.000 quân nhân tại ngũ. Sắc lệnh này có hiệu lực từ ngày 1/8.

Như vậy, sắc lệnh mới nâng tổng biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga thêm 15.500 người. Tính từ tháng 3 đến tháng 9/2026, tổng biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga tăng thêm 49.860 người.

Theo Reuters, bên cạnh việc tăng quy mô Lực lượng Vũ trang, Nga cũng có kế hoạch tăng 27% chi tiêu quốc phòng vào năm 2027. Cụ thể, Moscow dự kiến chi 17.100 tỷ ruble (202,58 tỷ USD) cho quốc phòng năm 2027, cao hơn khoảng 27% so với mức 13.500 tỷ ruble dự kiến ban đầu và là mức cao nhất kể từ khi xung đột tại Ukraine bắt đầu vào năm 2022.

Tổng chi tiêu quốc phòng của Nga trong ba năm tới sẽ lên tới 50.000 tỷ ruble (tương đương khoảng 592,3 tỷ USD). Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1/10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nghe báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) về những bước đi mà Nga đang lên kế hoạch trong thời gian tới.

“Nga đã bắt đầu một đợt huy động bổ sung. Họ đang gia tăng số lượng người được tuyển mộ và sử dụng nhiều phương thức khác nhau để tuyển người. Nga cũng có kế hoạch tăng cường tuyển dụng người nước ngoài,” ông Zelensky nói trong video đăng trên mạng xã hội X rạng sáng 29/9 giờ Việt Nam.