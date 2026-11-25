Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng về các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của đất nước ông, cảnh báo rằng phản ứng quân sự của Moscow đối với các cuộc tấn công này là điều không thể tránh khỏi.

Phát biểu này tại cuộc họp của Ủy ban Tổng thống về Phát triển Chiến lược ngành Nhiên liệu - Năng lượng và An ninh Môi trường ngày 24/11, ông Putin cáo buộc Kiev vẫn tiếp tục các cuộc tấn công bất chấp lời kêu gọi trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu chấm dứt chiến dịch này.

"Chính quyền Kiev vẫn không ngừng tấn công các cơ sở lọc dầu của chúng ta, bất chấp lời kêu gọi và yêu cầu trực tiếp từ Tổng thống Mỹ về việc dừng các cuộc tấn công này", ông Putin nói.

"Vì vậy, tôi muốn lưu ý rằng các hành động đáp trả từ phía chúng ta là điều không thể tránh khỏi. Mọi người nên biết điều này", Tổng thống Nga phát biểu tại cuộc họp chính phủ ở Moscow.

Ông Putin cho biết, chiến dịch leo thang xuyên biên giới do các lực lượng Ukraine khởi xướng vào đầu tháng 6 được lên kế hoạch kéo dài 40 ngày, đồng thời khẳng định chiến dịch này sẽ không thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga.

Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu các cơ quan chức năng và các đơn vị vận hành năng lượng triển khai thêm các biện pháp nhằm tăng cường an ninh tại các nhà máy lọc dầu và bảo vệ nhân viên làm việc tại các cơ sở đó.

Tại cuộc họp, các bên tham gia cũng thảo luận về an ninh nguồn cung nhiên liệu trong nước, các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, cũng như chiến lược dài hạn của Nga về xuất khẩu năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp chính phủ, ở Moscow, tháng 5/2026. Ảnh: Kremlin.ru

Đề cập đến thị trường nhiên liệu trong nước, ông Putin nhấn mạnh rằng việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định cho các hộ gia đình, nhà sản xuất nông nghiệp và khách hàng công nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông Putin, sau đợt tăng giá mạnh vào đầu tháng 10, giá bán lẻ xăng dầu tại hầu hết các khu vực của Nga đã cơ bản ổn định, nhưng thị trường các sản phẩm dầu mỏ vẫn còn mong manh.

Do đó, ông yêu cầu các cơ quan chức năng cần linh hoạt để ứng phó kịp thời với những biến động về cung - cầu trong nước.

Ông lưu ý rằng chính phủ đã tăng sản lượng, mở rộng dự trữ chiến lược, tái cấu trúc mạng lưới vận tải và hạn chế xuất khẩu đối với xăng, nhiên liệu máy bay cùng dầu diesel; tuy nhiên, việc vận chuyển dầu diesel vẫn được cho phép ở mức hạn chế theo một thỏa thuận với Mỹ.

Chuyển sang vấn đề thị trường toàn cầu, ông Putin chỉ trích các nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế nguồn cung hydrocarbon từ Nga, đồng thời nhận định: "Họ sẽ nhận được ít dầu và khí đốt từ chúng ta hơn, trong khi bản thân họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn".

Ông khẳng định Moscow chưa bao giờ tự nguyện cắt giảm nguồn cung và sẽ mở rộng quan hệ với "các đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm" tại châu Á.

Để hỗ trợ bước chuyển hướng này, ông Putin kêu gọi mở rộng cơ sở hạ tầng tại Siberia và vùng Viễn Đông, đồng thời phát triển các nhà máy lọc dầu và hóa dầu ở khu vực phía Đông.

Ông cũng thúc giục đẩy nhanh việc phát triển Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) nằm trong Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực, lưu ý rằng tuyến đường này có thể rút ngắn một nửa thời gian vận chuyển hàng hóa đến các khách hàng tại châu Á.

Tổng thống Nga nói thêm rằng, để hiện thực hóa tiềm năng này, cần phải đóng thêm các tàu phá băng và tàu chở hàng có khả năng hoạt động trong điều kiện băng giá.

Minh Đức (Theo Xinhua, TRT World)