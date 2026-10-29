Ông Putin khen Elon Musk là thiên tài, thừa nhận vệ tinh Nga còn 'cách xa' Starlink

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/10 gọi tỷ phú Elon Musk là “thiên tài thực sự”, đồng thời thừa nhận Moscow mới bắt đầu triển khai hệ thống Internet vệ tinh Rassvet, dự án được xem là đối trọng với Starlink của tập đoàn SpaceX.

Phát biểu tại một triển lãm bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở Moskva, ông Putin đưa ra nhận xét sau khi nghe Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Maksut Shadayev báo cáo về tiến độ xây dựng mạng lưới Rassvet.

Ông Shadayev cho biết hệ thống hiện có 32 vệ tinh trên quỹ đạo. Nga đặt mục tiêu nâng con số này lên 292 vào năm 2027 và khoảng 900 vào năm 2035.

“Musk có bao nhiêu vệ tinh trên quỹ đạo nhỉ? Hơn 5.000. Còn chúng ta mới chỉ bắt đầu những bước đi đầu tiên”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow tự hào đã khởi động dự án và triển khai hệ thống một cách độc lập. Ông cho rằng nhiệm vụ hiện nay là chuyển từ chú trọng chất lượng sang mở rộng số lượng vệ tinh.

Ông Putin cũng nói Nga duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ, trong đó có Musk. Theo ông, các bên hoạt động trên quỹ đạo cần tránh cản trở lẫn nhau và duy trì kỷ luật, trật tự.

Rassvet được phát triển nhằm xây dựng năng lực Internet vệ tinh độc lập cho Nga, thay thế dịch vụ Starlink do SpaceX vận hành.

Theo thông tin được công bố, thiết bị đầu cuối của hệ thống sử dụng ăng-ten có khả năng tự xác định vị trí vệ tinh và duy trì kết nối mà không cần điều chỉnh thủ công. Dịch vụ được giới thiệu với tốc độ truyền dữ liệu tối đa 1 Gbps và độ trễ khoảng 70 mili giây.

Ngoài 32 vệ tinh thuộc mạng Rassvet-3 trên quỹ đạo thấp, Nga còn có 6 vệ tinh thử nghiệm thuộc các hệ thống Rassvet-1 và Rassvet-2, được phóng trong giai đoạn 2023-2024.

Một số chuyên gia Ukraine cảnh báo Nga có thể phóng loạt vệ tinh Rassvet tiếp theo vào tháng 3/2027 và hướng tới khả năng phủ sóng liên tục trên toàn lãnh thổ Ukraine vào giữa năm đó.

Nếu năng lực này được hiện thực hóa, nó có thể tác động đáng kể đến hoạt động liên lạc của quân đội Ukraine, vốn đang sử dụng Starlink.

Tuy nhiên, khả năng đạt được mục tiêu trên vẫn phụ thuộc vào tiến độ triển khai thực tế của mạng lưới vệ tinh Nga.