Ông Putin khen Elon Musk là thiên tài, thừa nhận Nga mới bắt đầu cuộc đua với Starlink

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, tham dự hội nghị thượng đỉnh "Kỷ nguyên vàng mới" tại Viện Hòa bình Mỹ, được chính quyền Trump đổi tên thành Viện Hòa bình Donald J. Trump, ở Washington, DC, Mỹ, ngày 8/10. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/10 ca ngợi tỷ phú công nghệ Elon Musk là một thiên tài, đồng thời thừa nhận Moscow mới bắt đầu phát triển hệ thống Internet vệ tinh có khả năng cạnh tranh với Starlink của tập đoàn SpaceX.

Phát biểu được đưa ra khi ông Putin nghe Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga Maksut Shadayev trình bày về tiến độ xây dựng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp của nước này. Theo ông Shadayev, Nga đã phóng hơn 30 vệ tinh trong nỗ lực phát triển hệ thống tương tự Starlink.

“Khoan đã, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là bước đi đầu tiên của chúng ta. Elon Musk là một thiên tài, thực sự là một thiên tài”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra nhận xét khi tham quan một triển lãm bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi tại Moscow, với sự tham dự của một số lãnh đạo châu Phi.

Nga mới ở những bước đầu trong cuộc đua với Starlink

Trong cuộc trao đổi, ông Putin hỏi về số lượng vệ tinh mà Starlink đang vận hành. Bộ trưởng Shadayev cho biết hệ thống của Musk có hơn 5.000 vệ tinh quỹ đạo thấp đang hoạt động, trong khi Nga mới triển khai những bước đầu tiên.

Tuy nhiên, theo trang theo dõi vệ tinh độc lập Orbital Radar được Reuters dẫn lại, số vệ tinh Starlink đang hoạt động thực tế đã tiến gần mốc 10.000.

“Trên 5.000 vệ tinh, trong khi chúng ta mới bắt đầu. Nhưng chúng ta tự hào vì đã khởi động chương trình này và bắt đầu triển khai một cách độc lập”, ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, nhiệm vụ trước mắt là chuyển từ ưu tiên chất lượng sang mở rộng số lượng vệ tinh. Đây là một thách thức lớn đối với Moscow khi Starlink đã xây dựng được mạng lưới quy mô lớn, cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao trên phạm vi rộng.

Khác với các hệ thống liên lạc vệ tinh truyền thống hoạt động ở quỹ đạo địa tĩnh, Starlink sử dụng hàng nghìn vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp hơn. Cách triển khai này giúp rút ngắn thời gian truyền tín hiệu, qua đó cải thiện tốc độ và độ trễ kết nối.

Nga cũng đang phát triển chòm vệ tinh Rassvet nhằm xây dựng năng lực liên lạc vệ tinh của riêng mình. Tuy nhiên, xét về quy mô triển khai, chương trình của Moscow vẫn còn cách khá xa hệ thống do SpaceX phát triển.

Ông Putin nói Nga duy trì liên lạc với Elon Musk

Bên cạnh việc ca ngợi Musk, ông Putin cho biết Nga vẫn duy trì trao đổi với các đối tác Mỹ, trong đó có tỷ phú công nghệ này, về các vấn đề liên quan đến không gian.

“Chúng tôi duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ, trong đó có ông Musk, bởi điều rất quan trọng là các bên không cản trở lẫn nhau trên quỹ đạo, đồng thời duy trì kỷ luật và trật tự nhất định”, ông Putin nói.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Nga tìm cách phát triển hệ thống vệ tinh riêng, còn Starlink giữ vai trò quan trọng trong hoạt động liên lạc của quân đội Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát toàn diện vào tháng 2/2022.

Các lực lượng Ukraine đã dựa nhiều vào Starlink và phiên bản phục vụ mục đích quân sự Starshield để duy trì liên lạc, phối hợp hoạt động và vận hành thiết bị không người lái.

Đầu tháng 10, Ukraine phản ánh việc tốc độ kết nối vệ tinh bị hạn chế đã gây trở ngại cho một số hoạt động đánh chặn máy bay không người lái của Nga, đồng thời buộc quân đội nước này phải hủy một số nhiệm vụ. Đến ngày 24/10, Ukraine cho biết dịch vụ Starlink và Starshield đã trở lại hoạt động bình thường.

Cuộc tranh cãi sau đó tiếp tục khi Musk cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng Starlink. Phía Ukraine bác bỏ cáo buộc này. Cả Musk và chính phủ Mỹ đều chưa nhận trách nhiệm về các biện pháp hạn chế tốc độ kết nối được phản ánh trước đó.

Các quan chức Nga từng bày tỏ mong muốn hợp tác với Musk trong những lĩnh vực liên quan đến không gian. Năm 2025, đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Putin, Kirill Dmitriev, cho biết Moscow muốn hợp tác với tỷ phú Mỹ trong một sứ mệnh tới sao Hỏa.

Theo Reuters