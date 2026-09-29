Ông Putin khẳng định các nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử Nga đã 'thất bại'

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/9 tuyên bố rằng những nỗ lực từ bên ngoài nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử và can thiệp vào công việc nội bộ của Nga đã thất bại.

"Ai cũng biết về những nỗ lực như vậy, trong đó có việc sử dụng các phương thức khủng bố và sự tham gia của các cơ quan tình báo nước ngoài, đã được lên kế hoạch và thực hiện. Nhưng người dân Nga luôn mạnh mẽ, can đảm và có học thức; mọi người đều hiểu rất rõ những gì đang diễn ra xung quanh nước Nga. Người dân đã tự quyết định tương lai của mình. Với những con người như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Chủ nhân Điện Kremlin cũng cảm ơn hàng chục triệu người Nga đã tham gia bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng tỷ lệ cử tri đi bầu đã bảo đảm "tính chính danh không thể tranh cãi, không thể nghi ngờ" của cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20/9, trong đó ngày cuối cùng xảy ra một cuộc tập kích UAV quy mô lớn của Ukraine nhắm vào Moscow và các khu vực khác của Nga. Giới chức Nga cho biết hơn 1.600 UAV đã bị ngăn chặn, trong đó có 450 chiếc bị đánh chặn khi đang tiếp cận thủ đô. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin mô tả cuộc tấn công là "chưa từng có", nhận định rằng mục đích là để phá hoại cuộc bầu cử.

Cùng ngày 28/9, Tổng thống Putin cũng ký sắc lệnh tăng quy mô quân đội Nga thêm 15.500 quân. Đây là lần thứ tư trong năm nay ông Putin ký sắc lệnh tăng quân số.

"Quân số của Nga hiện là hơn 2,4 triệu người, bao gồm hơn 1,5 triệu quân nhân tại ngũ. Tính từ tháng 3 năm nay, quân số đã tăng thêm khoảng 48.000 người. Sắc lệnh mới nhất không nêu rõ lý do cho việc tăng quân số", truyền thông Nga cho hay.