Ông Putin kêu gọi tăng cường hợp tác về khí đốt, chỉ ra vấn đề cấp bách nhất hiện nay

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/10 đã kêu gọi các quốc gia xuất khẩu khí đốt tự nhiên tăng cường hợp tác nhằm duy trì sự ổn định trên thị trường toàn cầu.

Lời kêu gọi được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 8 các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ thuộc Diễn đàn các quốc gia xuất khẩu khí đốt (GECF) tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Moscow.

Trong bài phát biểu, ông Putin cho biết, khí đốt chiếm khoảng 1/4 tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu, và nhu cầu trên thế giới dự kiến sẽ đạt 5,5 nghìn tỷ m3 mỗi năm vào giữa thế kỷ này.

Theo ông Putin, tình hình căng thẳng tại Trung Đông – một trung tâm sản xuất khí đốt trọng yếu của thế giới, sự gián đoạn các tuyến đường cung cấp khí đốt, cùng với các hạn chế do một số quốc gia áp đặt đối với việc mua sắm thiết bị và công nghệ ngành khí đốt, đã làm gia tăng nguy cơ mất cân bằng kéo dài trên thị trường khí đốt toàn cầu.

Ông chỉ ra rằng vấn đề cấp bách nhất hiện nay là sự gián đoạn trong nguồn cung khí đốt. "Một khối lượng lớn khí đốt đã bị rút khỏi thị trường trong khoảng thời gian tương đối ngắn, trong khi nhu cầu vẫn không hề thay đổi", nhà lãnh đạo Nga nói.

"Do đó, chúng ta cần tối ưu hóa các tuyến đường vận chuyển, cân nhắc vị trí địa lý của các quốc gia thành viên trong diễn đàn và tận dụng các thỏa thuận hoán đổi giữa các bên. Điều này càng trở nên khả thi hơn nhờ tính linh hoạt và khả năng lưu chuyển ngày càng cao của thị trường khí đốt, vốn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi việc sử dụng rộng rãi khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Nguồn cung LNG không bị ràng buộc vào các đường ống dẫn quốc tế, và hiện nay, LNG chiếm khoảng một nửa khối lượng giao dịch khí đốt toàn cầu", ông cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Để giải quyết những thách thức mà ngành công nghiệp khí đốt toàn cầu đang phải đối mặt, theo Tổng thống Putin, các quốc gia xuất khẩu cần tăng cường hợp tác sâu rộng hơn, đồng thời xây dựng quan hệ đối tác cởi mở, dựa trên sự tin tưởng, cùng có lợi và tôn trọng lợi ích của nhau, ông nhấn mạnh.

Ông lưu ý rằng các quốc gia thành viên GECF hiện nắm giữ khoảng 70% trữ lượng khí đốt tự nhiên của thế giới và chiếm khoảng 40% lượng xuất khẩu khí đốt toàn cầu.

"Trong những điều kiện đầy thách thức này, cùng với nhu cầu về khí đốt ngày càng tăng, các nhà sản xuất trên toàn cầu phải đảm bảo nguồn cung ổn định và đáng tin cậy. Họ phải cam kết rằng người mua luôn có đủ nguồn cung cấp nhiệt lượng cho các hộ gia đình, nhiên liệu cho các doanh nghiệp và nhà máy điện, cũng như nguyên liệu thô cho ngành sản xuất hóa chất, phân bón và chế tạo các loại vật liệu mới", ông Putin nói.

Ông Putin cũng nêu bật vai trò của Nga trên thị trường khí đốt toàn cầu, khẳng định Nga là quốc gia sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và đứng thứ hai về sản lượng khai thác.

"Nga là một nhân tố chủ chốt trên thị trường khí đốt toàn cầu. Chúng tôi sở hữu trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới và đứng thứ hai về sản lượng khai thác. Chúng tôi đã xây dựng một tổ hợp công nghiệp độc đáo, cho phép đa dạng hóa nguồn cung khí đốt, đồng thời phát triển các lĩnh vực chế biến và chuyển đổi khí tự nhiên. Chúng tôi tận dụng nền tảng tài nguyên vững chắc cùng năng lực khoa học và công nghiệp của mình để phát triển nền kinh tế quốc gia, đồng thời vẫn duy trì vai trò là nhà cung cấp khí đốt có trách nhiệm cho thị trường quốc tế, cũng như là một đối tác đáng tin cậy và ổn định".

Ông cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm loại bỏ Nga khỏi thị trường khí đốt toàn cầu hoặc cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp khí đốt nước này đều sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đồng thời làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng khí đốt tại các quốc gia khác.

"Đây chính xác là những gì chúng ta đang chứng kiến tại châu Âu ngày nay, nơi mà quyết định từ bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga và chấm dứt các hợp đồng dài hạn đang gây tổn hại cho chính nền công nghiệp và lĩnh vực xã hội của khu vực này".

Được thành lập vào năm 2001 và chính thức trở thành một tổ chức vào tháng 12/2008, GECF hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên, cũng như thúc đẩy sự ổn định và an ninh trên thị trường khí đốt toàn cầu.

Minh Đức (Theo Kremlin.ru, Xinhua)