Ông Putin hội đàm với Tổng thống Iran, cam kết hỗ trợ chấm dứt xung đột Trung Đông

Phát biểu trước truyền thông, ông Putin khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng của mình để góp phần giải quyết tình thế này”. Nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao những nỗ lực của Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công Iran ngày 28/2, đồng thời nhấn mạnh quan hệ song phương giữa hai nước đang có những chuyển biến tích cực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Turkmenistan ngày 8/10. Video: Điện Kremlin

Về phía Iran, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Tehran không từ bỏ con đường ngoại giao bất chấp những diễn biến phức tạp trên chiến trường. “Chúng tôi đang tham gia đối thoại; tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi thảo luận với Mỹ, họ lại tiến hành các cuộc tấn công mới. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không rời bỏ bàn đàm phán”, ông nói.

Theo ông Pezeshkian, Iran và Mỹ đã trao đổi những đề xuất mới nhằm chấm dứt chiến sự và mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Hai bên dự kiến hoàn thiện các điều khoản sửa đổi trước khi tiến hành đàm phán thông qua các bên trung gian.

Tại cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Iran cảm ơn Nga vì lập trường về các vấn đề khu vực và tại Liên hợp quốc, cho rằng Moscow góp phần phản đối chủ nghĩa đơn phương.

Cuộc hội đàm diễn ra trước Hội nghị thượng đỉnh CIS tại khu nghỉ dưỡng Avaza bên bờ biển Caspian. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Iran tham dự hội nghị mở rộng của Hội đồng các nguyên thủ quốc gia CIS với tư cách khách mời đặc biệt.

Ngoài chương trình nghị sự CIS, ông Putin và ông Pezeshkian còn tham dự hội nghị thượng đỉnh về môi trường biển Caspian cùng lãnh đạo các quốc gia ven biển, thảo luận tình trạng mực nước biển suy giảm và thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại và vận tải.