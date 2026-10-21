Ông Putin gặp Đặc phái viên Mỹ, bàn về hợp tác kinh tế và xung đột Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10. Ảnh: Điện Kremlin

Theo thông báo của Điện Kremlin, cuộc gặp diễn ra tại Cung điện Konstantinovsky ở St. Petersburg vào chiều 21/10 giờ Việt Nam.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời cảm ơn Đặc phái viên Hòa bình Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Tôi muốn cảm ơn ông và Tổng thống Trump vì đã quan tâm đến những vấn đề liên quan đến việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Tôi biết Tổng thống Trump đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, trước hết là vì những lý do nhân đạo,” ông Putin phát biểu.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, trong các cuộc trao đổi, gần đây nhất là cuộc điện đàm hôm 9/10, ông Trump đã khẳng định sự cần thiết phải chấm dứt xung đột. Ông Putin cũng lưu ý xung đột không chỉ gây thương vong cho quân nhân mà còn khiến dân thường chịu nhiều đau khổ.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, Tổng thống Nga đề nghị thảo luận về việc khôi phục quan hệ song phương và tăng cường tiếp xúc giữa Moscow và Washington, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Liên quan đến hợp tác năng lượng, theo Tổng thống Putin, giá dầu diesel trên thị trường thế giới đã giảm 5–6% ngay sau khi Nga xác nhận kế hoạch cung cấp nhiên liệu này cho Mỹ.

“Chúng tôi đang chuẩn bị các chuyến hàng, với nhiều tàu chở dầu đang được bố trí ngay lúc này. Tàu chở dầu đầu tiên sẽ khởi hành trong hai đến ba ngày tới, mang theo 40.000 tấn, và các tàu tiếp theo sẽ lần lượt lên đường,” ông Vladimir Putin thông báo.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhận định việc bảo đảm các điều kiện tài chính là yếu tố quan trọng để hoạt động cung ứng nhiên liệu diễn ra thuận lợi.

Ông Putin còn cho biết Nga có thể cung cấp lượng lớn phân bón cho thị trường Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Trump từng đề cập đến vấn đề này trong các cuộc điện đàm giữa hai bên.

Quang cảnh cuộc gặp ngày 21/10. Ảnh: Điện Kremlin

Đặc phái viên Hòa bình của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết ông thông tin cho Tổng thống Putin về kết quả các cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine diễn ra tại Oslo (Na Uy) ngày 20/10 vừa qua.

“Tôi cho rằng những cuộc đàm phán này đã mang lại kết quả tích cực và tôi muốn nói rằng đã có những bước tiến. Tôi sẽ thông tin cụ thể cho ông về những tiến triển đó,” ông Witkoff phát biểu và bày tỏ hy vọng những kết quả đạt được sẽ tạo nền tảng cần thiết để tiến tới chấm dứt giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Ông Witkoff cũng đề nghị Tổng thống Putin xem xét khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, nhằm thảo luận những bước đi tiếp theo hướng tới một giải pháp cho cuộc xung đột.

“Tôi hy vọng ông sẽ xem xét khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với sự tham gia của Ukraine, Nga và Mỹ. Trong khuôn khổ đó, chúng ta có thể thảo luận về những bước đi tiếp theo nhằm đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột,” ông Steve Witkoff nói.

“Tôi tin rằng tất cả chúng ta, cũng như cả thế giới, đều đã sẵn sàng cho điều này,” Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chia sẻ.

Đề cập triển vọng quan hệ kinh tế Nga – Mỹ, ông Witkoff đánh giá những cuộc thảo luận đang diễn ra giữa hai bên cho thấy cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh và đầu tư sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc, đồng thời cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang trực tiếp làm việc với phía Nga về các thỏa thuận liên quan.

Về lĩnh vực năng lượng, Đặc phái viên Mỹ cảm ơn Tổng thống Putin vì quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu diesel, tạo điều kiện để Nga cung cấp nhiên liệu cho thị trường Mỹ và thế giới.

Ông Witkoff đánh giá quyết định này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, đồng thời có thể góp phần giảm khó khăn cho nông dân, tài xế xe tải và các ngành sản xuất phụ thuộc vào dầu diesel tại Mỹ.

“Đây thực sự là một ví dụ nữa cho thấy những gì chúng ta có thể đạt được khi hợp tác với nhau,” Đặc phái viên Mỹ nhận định.

Tùng Dương