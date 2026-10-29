Ông Putin chỉ trích Phương Tây, phát tín hiệu xoay trục mạnh mẽ sang Nam bán cầu

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10/2026 tại thủ đô Moscow (Nga) quy tụ đại diện từ 48 quốc gia châu Phi, trong đó có 22 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Đây được xem là bước đi chiến lược quan trọng của Nga nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị, kinh tế và an ninh tại khu vực Nam bán cầu, đồng thời tạo lực đối trọng với áp lực trừng phạt từ các nước phương Tây.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích chính sách của các nước phương Tây đối với châu Phi. Ông khẳng định Nga không bao giờ theo đuổi phương thức “bóc lột tân thực dân” hay đẩy các quốc gia phát triển vào “bẫy nợ” để can thiệp nội bộ.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Châu Phi đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm lớn của nền kinh tế và chính trị toàn cầu. Nỗ lực hình thành thế giới đa cực dù gặp nhiều rào cản từ các lực lượng cũ, nhưng đó là thực tế không thể đảo ngược”

Đồng thời, ông Putin cam kết Nga sẽ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chế biến nguyên liệu ngay tại địa phương nhằm tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho các nước bản địa, thay vì chỉ khai thác tài nguyên thô.

Trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu biến động, người đứng đầu Điện Kremlin đưa ra những số liệu cụ thể thể hiện sự đồng hành của Nga với châu Phi. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, Moscow đã xuất khẩu 13 triệu tấn nông sản, ngũ cốc và phân bón tới hơn 40 quốc gia trong khu vực. Nga cũng tuyên bố sẵn sàng mở rộng mạng lưới giao thương bất chấp các hạn chế trên Biển Đen.

Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, Nga đang triển khai hơn 30 dự án năng lượng trọng điểm tại 16 quốc gia châu Phi. Để tối ưu hóa giao dịch, Moscow đề xuất mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ và xây dựng các kênh thanh toán liên ngân hàng riêng biệt, giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây.

Đồng tình với thông điệp từ Điện Kremlin, Thủ tướng Burkina Faso Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo đánh giá sự hợp tác với Nga mang tính minh bạch, tôn trọng chủ quyền và văn hóa bản địa.

Dự kiến trong khuôn khổ hội nghị, Nga và các đối tác châu Phi sẽ ký kết 33 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, an ninh, vũ khí cho đến giáo dục và chuyển đổi số. Hiện có khoảng 40.000 sinh viên châu Phi đang theo học tại các trường đại học của Nga.

Tổng thống Putin cũng sẽ có các cuộc gặp song phương riêng rẽ với nhiều nhà lãnh đạo châu Phi, trong đó có Tổng thống Mali Assimi Goita, trước khi thông qua Tuyên bố chung về việc thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.