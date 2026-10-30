Ông Putin chỉ gốc rễ xung đột Nga - Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình 1 của Nga, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Tổng thống Vladimir Putin đã lý giải những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc xung đột tại Ukraine.

“Tổng thống của chúng tôi đã nêu rõ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột theo yêu cầu của những người ở đầu dây bên kia. Cuộc trò chuyện bắt đầu như vậy đấy”, ông Ushakov nói.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov. (Ảnh: TASS)

Khi được phóng viên hỏi liệu nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột có phải bắt nguồn từ năm 2014 hay không, ông Ushakov nhấn mạnh: “Chắc chắn rồi”.

Đồng thời, ông Ushakov cũng bác bỏ thông tin mà tạp chí Financial Times của Anh đưa ra cho rằng ông Putin dành phần lớn thời lượng cuộc điện đàm để nói về lịch sử gốc Slav thời Trung cổ.

“Dĩ nhiên là không. Liệu có đại diện nào của Anh ở đó hay sao? Làm sao họ biết được? Điều đó hoàn toàn vô lý”, cố vấn của Tổng thống Nga khẳng định.

Hôm 27/10, Tổng thống Phần Lan và Thủ tướng Na Uy điện đàm với Tổng thống Putin. Theo Điện Kremlin, 2 nhà lãnh đạo Bắc Âu chủ động đề nghị cuộc điện đàm này. Ba nhà lãnh đạo thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và thống nhất tiếp tục duy trì tiếp xúc trực tiếp qua điện thoại.

Trong diễn biến liên quan, ông Ushakov cũng xác nhận cuộc đàm phán 3 bên về xung đột ở Ukraine dự kiến diễn ra tại Thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với sự tham gia của đại diện Moskva, Kiev và Washington sẽ diễn ra sau ngày 4/11. Tuy nhiên, ngày cụ thể vẫn chưa được xác định.

“Ngày cụ thể sẽ được xác định sớm. Nhưng rõ ràng là sẽ sau ngày 4/11”, ông Ushakov cho hay.

Đồng thời, ông Ushakov bác bỏ báo cáo cho rằng cuộc đàm phán có thể diễn ra ngay trong ngày 4/11. “Chúng tôi chưa gửi bất kỳ tín hiệu nào. Chúng tôi vẫn đang cân nhắc”, ông Ushakov giải thích.

Theo ông Ushakov, các quốc gia châu Âu sẽ không được mời tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine. “Các nước châu Âu có thể tự đến đó nếu mua vé. Nhưng không ai có ý định mời họ ngồi vào bàn đàm phán cả”, ông Ushakov chia sẻ.

(Nguồn: TASS)