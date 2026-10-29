Ông Putin ca ngợi tỷ phú Elon Musk là 'thiên tài thực sự'

Ông Putin đưa ra nhận xét trên hôm 28/10, trong chuyến tham quan một triển lãm về các đổi mới công nghệ của Nga. Tại đây, Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga Maksut Shadayev đã báo cáo với ông Putin về Rassvet (“Bình minh”), một hệ thống internet vệ tinh do Nga tự phát triển nhằm cạnh tranh với mạng lưới Starlink do công ty SpaceX của ông Musk vận hành.

Ông Shadayev thông báo hệ thống Rassvet hiện đã có hơn 30 vệ tinh trên quỹ đạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

“Elon Musk là một thiên tài, một thiên tài thực sự”, Tổng thống Nga nói, đồng thời lưu ý “ông trùm công nghệ” Mỹ này hiện có hơn 5.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo.

Đài RT dẫn lời ông Putin cho biết thêm rằng Nga tự hào vì đã bắt đầu xây dựng mạng lưới vệ tinh của riêng mình một cách độc lập.

Theo người đứng đầu Nga, Moscow cũng duy trì “liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ”, bao gồm cả ông Musk, để ngăn ngừa sự can nhiễu giữa các vệ tinh. Ông Putin cho hay cả hai bên đều coi trọng sự hợp tác này và vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ bất chấp các vấn đề chính trị, với sự tham gia của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cùng các công ty khác.

Là sản phẩm của công ty hàng không vũ trụ Nga Bureau 1440 (thuộc IKS Holding), mạng lưới Rassvet bắt đầu với các đợt phóng vệ tinh thử nghiệm vào năm 2023 và năm 2024. Thêm 32 vệ tinh nữa đã được phóng vào năm 2026, với kế hoạch mở rộng quy mô lên 292 vệ tinh vào cuối năm 2027 và khoảng 900 vệ tinh vào năm 2035.

“Chúng ta mới chỉ thực hiện bước đi đầu tiên. Nhưng điều quan trọng là bước đi đó đã được thực hiện. Giờ đây, chúng ta cần chuyển từ chất lượng sang số lượng”, ông Putin nhấn mạnh