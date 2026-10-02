Ông Putin ca ngợi nỗ lực thúc đẩy hòa bình với Ukraine của Thủ tướng Ấn Độ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặc biệt quan tâm đến việc chấm dứt xung đột tại Ukraine và đang tích cực thúc đẩy các giải pháp có thể được cả hai bên chấp thuận.

"Thủ tướng Modi có những ý tưởng thực sự giá trị nhằm tìm kiếm lối thoát mà đôi bên đều có thể chấp nhận. Dù kiên định lập trường trung lập, ông luôn mong muốn cuộc xung đột sớm khép lại. Tôi thấy cần phải khẳng định điều này một cách thẳng thắn và chúng tôi trân trọng cảm ơn những sáng kiến của Thủ tướng", ông Putin chia sẻ.

Ông Modi và ông Putin gần đây nhất gặp nhau vào tháng 9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Video: PTI

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước các nỗ lực bền bỉ và sự ủng hộ liên tục của người đứng đầu chính phủ New Delhi đối với việc giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại bằng các biện pháp hòa bình trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Modi từng nhiều lần kêu gọi hòa bình và nhấn mạnh Ấn Độ duy trì cách tiếp cận có nguyên tắc và mang tính nhân đạo đối với xung đột Nga - Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Nhật Yomiuri Shimbun trong chuyến thăm nước này hồi tháng 8, ông Modi nói: "Ấn Độ duy trì lập trường có nguyên tắc và mang tính nhân đạo đối với cuộc xung đột".

Khi được hỏi về vai trò mà Ấn Độ có thể đảm nhận trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine, ông Modi cho biết New Delhi sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực có ý nghĩa nhằm đạt được một giải pháp hòa bình.

“Nhờ duy trì quan hệ tốt với cả hai bên cùng các bên liên quan chủ chốt, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực có ý nghĩa nhằm sớm khôi phục nền hòa bình lâu dài ở Ukraine", ông Modi nói.

Ông Modi và ông Putin gần đây nhất gặp nhau vào tháng 9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Hai nhà lãnh đạo khi đó thảo luận về việc tăng cường quan hệ thương mại, trong đó có triển khai Chương trình Hợp tác Kinh tế 2030, cùng hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ, quốc phòng và văn hóa.