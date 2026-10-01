Ông Phùng Huy Diễn được bầu làm Chủ tịch UBND xã Quốc Oai

Tại kỳ họp, HĐND xã Quốc Oai xem xét tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa II đối với ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, do được cấp có thẩm quyền điều động nhận nhiệm vụ tại địa phương khác.

Ông Phùng Huy Diễn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bích Liên

Tiếp đó, HĐND xã thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phùng Huy Diễn, người đã được cấp có thẩm quyền chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã và giới thiệu để HĐND xã bầu theo quy định.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND xã Quốc Oai đã bầu ông Phùng Huy Diễn giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phùng Huy Diễn cho biết, ông vui mừng khi trở lại công tác tại Quốc Oai, nơi từng có gần 15 năm gắn bó. Trên cương vị mới, ông khẳng định sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, Đảng ủy và Nghị quyết HĐND xã; cùng tập thể UBND xã giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe nhân dân, kế thừa những kết quả đã đạt được và quyết liệt tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Quốc Oai tặng hoa chúc mừng ông Phùng Huy Diễn giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, nhiệm kỳ 2026–2031.

Trước mắt, UBND xã tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; tháo gỡ những vấn đề về trật tự đô thị, ngập úng, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; phát huy tiềm năng về lịch sử, văn hóa, di sản của Quốc Oai để thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn đề nghị ông Phùng Huy Diễn khẩn trương tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, các nhiệm vụ đang triển khai và những vấn đề còn tồn tại; cùng tập thể lãnh đạo UBND xã giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ tặng hoa tri ân và chúc mừng ông Nguyễn Trung Thành - Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai được cấp có thẩm quyền điều động nhận nhiệm vụ tại địa phương khác. Ảnh: Nguyễn Liên

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Quốc Oai xem xét Đề án và dự thảo Nghị quyết về tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã. Theo đó, xã dự kiến tổ chức lại 3 phòng chuyên môn hiện có thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn không làm tăng tổng biên chế. Biên chế công chức của 5 phòng được bố trí trong tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho UBND xã. Các phòng không tổ chức bộ phận bên trong, không làm phát sinh tầng nấc trung gian.

Sau thảo luận, HĐND xã Quốc Oai đã biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn được yêu cầu bảo đảm liên tục, thông suốt, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, đúng quy định.