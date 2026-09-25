Ông Phan Thanh Vũ làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang

Quang cảnh đại hội.

Sáng 25/9, tại phường Rạch Giá, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra phiên chính thức.

Dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đoàn Thanh Nô; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang và 219 đại biểu, cùng khách mời.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 14 ủy viên. Ông Phan Thanh Vũ được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đoàn Thanh Nô (bìa trái) trao Cờ thi đua cho Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang trao bức trướng chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang tiếp tục củng cố đoàn kết, xây dựng đơn vị thực sự là mái nhà chung của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Liên hiệp tập trung sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động quê hương An Giang trong giai đoạn phát triển mới. Phát huy giá trị văn hóa để đóng góp vào phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo của tỉnh...

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang đặt mục tiêu đổi mới tư duy sáng tác, nâng cao chất lượng tác phẩm; tổ chức 6 - 8 cuộc thi cấp tỉnh, 8 - 10 cuộc triển lãm, chương trình giới thiệu tác phẩm và mở 3 - 5 trại sáng tác.

Liên hiệp cũng dự kiến tổ chức 30 đợt thực tế, 10 - 15 lớp tập huấn nghiệp vụ và 2 hội thảo chuyên môn; phấn đấu kết nạp từ 50 hội viên cấp tỉnh, giới thiệu 10 hội viên vào các hội Trung ương.

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng bằng khen 6 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025.

Dịp này, Tỉnh ủy An Giang trao tặng bức trướng chúc mừng đại hội; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang và tặng bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025.