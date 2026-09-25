Ông Phan Thanh Vũ giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng khi Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang hợp nhất thành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang (mới). Việc hợp nhất vận hành trên tinh thần đồng thuận cao, không đơn thuần là cộng gộp cơ học mà là sự hội tụ truyền thống, bản sắc và kinh nghiệm sáng tác.

Bộ máy mới vận hành tinh gọn với 2 phòng chuyên môn (Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ-Tạp chí) cùng 8 Phân hội chuyên ngành: Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Văn học, Văn nghệ Dân gian và Múa. Tổ chức hiện quy tụ 848 hội viên (gồm 177 hội viên Trung ương) với 25 biên chế được giao.

Văn nghệ chào mừng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Nhiệm kỳ 2020-2025, phong trào văn nghệ địa phương đạt nhiều kết quả toàn diện: hàng chục trại sáng tác, đợt thực tế được tổ chức; hơn 36 cuộc thi thu hút hàng ngàn lượt hội viên với hơn 10.000 tác phẩm dự thi; đăng cai thành công nhiều sự kiện cấp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về nhiếp ảnh, mỹ thuật; nhiều hội viên xuất sắc đạt giải thưởng quốc gia và được kết nạp vào các hội chuyên ngành Trung ương.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tặng bức trướng cho Đại hội. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Dù đối mặt khó khăn về cơ chế đặc thù hay vướng mắc kinh phí, đội ngũ văn nghệ sĩ An Giang vẫn giữ vững tư tưởng, bám sát các chủ trương của Đảng để sáng tạo.

Đại hội thống nhất trong 5 năm tới sẽ tập trung đổi mới tư duy sáng tác, nâng cao chất lượng tác phẩm và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu hằng năm; theo đó, phấn đấu ổn định trên 85% hội viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% hội viên tiếp thu nội dung học tập và làm theo Bác; tổ chức từ 6-8 cuộc thi cấp tỉnh, 8-10 cuộc triển lãm, chương trình giới thiệu tác phẩm.

Ban Chấp hành Hội Liên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Trong nhiệm kỳ, mở 3-5 trại sáng tác, 30 đợt thực tế, 10-15 lớp tập huấn nghiệp vụ và 2 hội thảo chuyên môn; kết nạp mới từ 50 hội viên cấp tỉnh, giới thiệu 10 hội viên vào các Hội Trung ương; xuất bản 15-20 đầu sách, ấn phẩm; duy trì phát hành Tạp chí Chiêu Anh Các (1 kỳ/tháng) và xây dựng phiên bản điện tử.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Phan Thanh Vũ giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.