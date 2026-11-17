Quang cảnh đại hội.

Dự đại hội có bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội Người mù Thế giới và Hiệp hội Người mù khu vực châu Á - Thái Bình Dương; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh dạy nghề, tạo việc làm, chăm lo đời sống hội viên, tăng cường ứng dụng công nghệ số và vận động các nguồn lực xã hội hóa. Hội phấn đấu có hơn 70% hội viên trong độ tuổi lao động được học nghề phù hợp và có việc làm ổn định; doanh thu các cơ sở sản xuất tăng 10% mỗi năm.

Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội Người mù Thế giới và Hiệp hội Người mù khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà đề nghị Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người mù, gắn đào tạo nghề với việc làm và khả năng tự chủ kinh tế, đẩy mạnh tiếp cận công nghệ và duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Ông Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh các sở, ban, ngành, địa phương cần thực hiện tốt chính sách đối với người khuyết tật, đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa triển khai công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 13 ủy viên. Ông Phan Tấn Minh, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh giai đoạn 2021 - 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân; UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng và phát triển hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.