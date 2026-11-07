Được thành lập ngày 8/12/2004 theo quyết định của UBND TPHCM, trải qua hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM từng bước khẳng định vai trò là mái nhà chung của cộng đồng doanh nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh lập nghiệp tại thành phố mang tên Bác. Không chỉ tạo môi trường giao lưu, hợp tác và hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội còn trở thành cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp tại TPHCM với chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ông Phan Đình Tuệ tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ V (2019 - 2025), mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những biến động của nền kinh tế, Hội vẫn duy trì hoạt động, từng bước củng cố tổ chức và mở rộng mạng lưới hội viên. Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp hội viên tăng từ 305 lên 485 doanh nghiệp.

Các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ phát triển thị trường được triển khai thường xuyên, góp phần tạo thêm cơ hội hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp. Hội cũng tích cực tham gia các chương trình của Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), tăng cường liên kết với các tổ chức, hiệp hội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên.

Bên cạnh những thành quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, điểm nổi bật trong chặng đường phát triển của Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM chính là tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm đối với cộng đồng và sự gắn bó sâu sắc với quê hương. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM, Hội đã phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Chỉ trong hai tháng, từ ngày 31/7 đến 30/9/2021, Hội đã vận động gần 8 tỷ đồng để hỗ trợ gần 8.000 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh lập nghiệp tại thành phố mang tên Bác

Cùng với đó, Hội phối hợp tổ chức 10 chuyến bay đưa 2.121 công dân Nghệ An trở về quê hương với kinh phí gần 3 tỷ đồng; đồng thời phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh và các tổ chức đồng hương hỗ trợ gần 2.000 người hồi hương bằng đường hàng không, đường sắt, với nguồn đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với người dân trong thời điểm dịch bệnh mà còn thể hiện tinh thần nghĩa tình, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM.

Tinh thần ấy tiếp tục được phát huy thông qua nhiều chương trình chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong năm 2020, Hội trao 1.100 phần quà với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ 18 gia đình thân nhân liệt sĩ. Năm 2022, Hội tiếp tục trao hàng trăm phần quà và vận động 600 triệu đồng hỗ trợ học sinh tại 12 trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, năm 2023, các doanh nghiệp hội viên đã đóng góp 2,5 tỷ đồng xây dựng trường học tại Bắc Lý. Năm 2025, Hội tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng bốn phòng bán trú tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Bắc Lý 2, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tặng hoa và Bằng khen cho Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM

Thông qua các giải golf thiện nguyện “Về nguồn” giai đoạn 2022 - 2024, Hội vận động hơn 2 tỷ đồng, hỗ trợ gần 40 trường học miền núi. Ngoài ra, nhiều chương trình cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các địa phương cũng được triển khai kịp thời. Các hoạt động này đã góp phần khẳng định hình ảnh cộng đồng doanh nhân Nghệ Tĩnh năng động trong kinh doanh, giàu trách nhiệm với xã hội và luôn hướng về quê hương.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo ông Võ Trọng Hải, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vượt khó, chủ động đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, Hội cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa TPHCM với Nghệ An, Hà Tĩnh; qua đó góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI (2026 - 2031) gồm 41 thành viên. Ông Phan Đình Tuệ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM. Kết quả này thể hiện sự tin tưởng của các hội viên đối với vai trò lãnh đạo, điều hành của ông Phan Đình Tuệ, đồng thời đặt ra kỳ vọng về những bước phát triển mới của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TPHCM, UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM

Bước vào nhiệm kỳ VI (2026 - 2031), Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy lợi ích chính đáng của hội viên làm trọng tâm. Trong đó, Hội chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích hội viên tăng cường hợp tác, ứng dụng công nghệ và thích ứng với những yêu cầu mới của nền kinh tế.

Song song với nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, Hội tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện, chăm lo an sinh xã hội, đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và công tác xã hội đã được UBND TPHCM, UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM biểu dương, khen thưởng.

Với nền tảng được xây dựng qua 22 năm hoạt động, cùng sự đồng lòng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hội viên, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cộng đồng doanh nhân trên hành trình phát triển mới.