Ông Phan Đăng Toàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 428 của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trao Quyết định cho ông Phan Đăng Toàn. Ảnh: laocai.gov.vn

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vai trò quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đánh giá ông Phan Đăng Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có 25 năm công tác trong các lĩnh vực kiểm soát, thanh tra, tài chính và kinh qua nhiều vị trí công tác từ tỉnh đến cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị mới, ông Toàn tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các cuộc kiểm tra đang triển khai, rà soát và đôn đốc thực hiện dứt điểm các kết luận kiểm tra, giám sát, nhất là những nội dung tồn đọng kéo dài.

Ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: laocai.gov.vn

Cùng với đó, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng phòng ngừa từ sớm, từ xa. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước triển khai công tác kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu.

Nhiệm vụ thứ ba là đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, quyết liệt, hiệu quả; nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp giải quyết công việc, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, liêm chính.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Đăng Toàn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ông khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị mới.

Ông Phan Đăng Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: laocai.gov.vn

Ông Phan Đăng Toàn cam kết cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, bảo đảm khách quan, công tâm, thận trọng và chặt chẽ. Trọng tâm là tăng cường kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; đẩy mạnh giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; xử lý nghiêm minh, đúng quy định khi phát hiện sai phạm.

Đồng thời, ông Phan Đăng Toàn khẳng định sẽ kế thừa, phát huy những kết quả và kinh nghiệm của tập thể, góp phần xây dựng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh.