Ông Phan Đăng Toàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Dương Quốc Huy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 428 ngày 4/11/2026 của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm cơ quan này nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trao Quyết định cho tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai Phan Đăng Toàn. (Ảnh: Laocai.gov.vn)

Ông Phan Đăng Toàn sinh ngày 10/4/1972, dân tộc Kinh, có trình độ thạc sĩ luật, lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai (10/2009 - 9/2015); Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (10/2015 - 12/2015); Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (1/2016 - 9/1/2020).

Trước đó, ông công tác tại Viện KSND thị xã Cam Đường, Viện KSND huyện Bát Xát, Viện KSND tỉnh Lào Cai và Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Tháng 1/2020, ông Phan Đăng Toàn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Sa Pa (trước sáp nhập).

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông Phan Đăng Toàn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa (từ tháng 7/2025 đến tháng 5/2026)

Tháng 5/2026, khi đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa, ông được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai.