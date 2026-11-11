Ông Phan Đăng Toàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trao Quyết định cho tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai Phan Đăng Toàn

Hội nghị do ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì. Cùng tham dự có các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 428 ngày 4/11/2026 của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, được chuẩn y tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ông đánh giá tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được đào tạo bài bản, có 25 năm công tác trong các lĩnh vực kiểm soát, thanh tra, tài chính và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở cấp tỉnh, cơ sở.

Giao nhiệm vụ cho ông Phan Đăng Toàn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị tập trung vào 3 nội dung trọng tâm. Trước hết, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các cuộc kiểm tra đang triển khai, rà soát và đôn đốc thực hiện dứt điểm những kết luận kiểm tra, giám sát, nhất là các nội dung tồn đọng kéo dài.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Đăng Toàn phát biểu cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng phòng ngừa từ sớm, từ xa. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, chú trọng việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước triển khai kiểm tra, giám sát trên cơ sở dữ liệu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, quyết liệt và hiệu quả; nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp giải quyết công việc, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, liêm chính.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Đăng Toàn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Ông khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu và nhanh chóng nắm bắt công việc để đáp ứng yêu cầu trên cương vị mới.